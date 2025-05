Il Chiasmo delle Acque con gli studenti del Liceo Musicale Niccolini Palli

La musica sarà ascoltabile mercoledì 14 dalle ore 15:00 alle 16:00, gli altri giorni della Biennale anche al mattino dalle 10:00 alle 13:00. Gli ingressi saranno liberi, con un massimo di 80 persone alla volta gestiti dalla guardiania costantemente presente al cancello delle Terme a garantire un flusso di persone

Nei quattro giorni della Biennale, i ragazzi del Liceo Musicale Niccolini Palli si alterneranno al pianoforte a ricreare la stessa ambientazione di musica continua come nei tempi in cui le Terme del Corallo erano in piena attività ed allo stesso tempo dare ai ragazzi la possibilità di mostrare le loro capacità in un luogo di ricco di storia e di pubblico acquisendo consapevolezza del bene. La musica sarà ascoltabile mercoledì 14 dalle ore 15:00 alle 16:00, gli altri giorni della Biennale anche al mattino dalle 10:00 alle 13:00. Alle 16:30 ogni giorno offriremo discussioni di approfondimento: mercoledì 14 con Libero Michelucci e le acque minerali del territorio;

giovedì 15 insieme a Antonella Capitanio, il Liberty degli Stabilimenti termali; venerdì 16 Fausto Bonsignori e l’idrologia medica, la magia curatrice delle acque;

sabato 17 concluderemo con Fabrizio dal Canto e le fontane del Tacca.

Dalle 17:30 alle 18:00 il saluto al giorno con Scilla Lenzi al pianoforte, la mezzo soprano Laura Brioli insieme ai loro amici artisti proporranno arie da componimenti coevi delle Terme.

Gli ingressi saranno liberi, con un massimo di 80 persone alla volta gestiti dalla guardiania costantemente presente al cancello delle Terme a garantire un flusso di persone. I visitatori nel rispetto del luogo e di chi al momento si esibisce possono visitare la Sala in autonomia, essere di transito o fermarsi all’ascolto su 40 sedie che saranno presenti nello spazio dedicato di fronte al pianoforte, con tempistiche di sosta rispettose di chi attende il proprio turno di ingresso fuori al cancello. Una installazione evocativa sarà presente. L’Associazione Terme del Corallo onlus è felice di aver contribuito con i suoi soci a costruire un atmosfera che conduce lo spettatore indietro nel tempo, lungo la sottile linea blu che colloca le Terme del Corallo in quello snodo naturale tra le acque di terra e di mare.

