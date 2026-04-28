Inaugurata al Cisternino di Città la sede della Biennale del Mare
La nuova sede si propone come luogo di sviluppo delle iniziative legate alla Biennale (prossima edizione nel 2027) e di dialogo tra istituzioni con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la città e il suo patrimonio marittimo, culturale e scientifico
Inaugurata al Cisternino di Città la sede della Biennale del Mare. All’evento ha partecipato il sindaco Luca Salvetti, insieme ai rappresentanti del Consiglio Direttivo e della Commissione Scientifica. La nuova sede si propone come luogo di sviluppo delle iniziative legate alla Biennale (prossima edizione nel 2027) e di dialogo tra istituzioni, esperti e comunità con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la città e il suo patrimonio marittimo, culturale e scientifico. Il sindaco ha dichiarato: “Mancava una sede, un punto d’incontro, lo abbiamo realizzato. Qua lavoreranno sia il Consiglio direttivo che il comitato scientifico. Sarà il cuore pulsante della prossima manifestazione”. Soddisfazione è stata espressa anche da Stefano Taddia, che ha sottolineato: “Siamo felici di poter collaborare anche per la prossima edizione e siamo sicuri che sarà un successo, come lo è stata la prima”. Barbara La Comba ha evidenziato l’importanza del momento: “Un’emozione enorme e un punto di partenza. Abbiamo già iniziato a lavorare e a fare proposte. Andiamo verso un’edizione più strutturata e più pianificata. Non solo un evento, ma un percorso identitario”.
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