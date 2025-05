La Biennale tra sport dell’acqua e accessibilità al mare

Dalla gara nazionale di canottaggio a sedile fisso alla Terrazza Mascagni all’abc dell’uso della canna da pesca al Moletto Nazario Sauro. E ancora: remoergometri, pallanuoto, esibizioni con barche corte a singolo vogatore e esibizioni di gare di canoa e surf oceanici, dimostrazione di nuoto e molto altro. E il 14 maggio alla Terrazza un convegno sull'accessibilità universale al mare in cui si parlerà di come avviare il percorso per l’attribuzione della Bandiera Lilla

La vocazione di evento aperto a tutti che caratterizza la Biennale del mare – Blu Livorno è confermata dallo spazio che troveranno al suo interno gli sport dell’acqua e l’interesse a garantire un’effettiva accessibilità al mare anche alle persone con disabilità, argomento, quest’ultimo, oggetto di uno specifico convegno. Come sempre, per prenotazioni ed informazioni aggiuntive, il riferimento è il sito ufficiale dell’evento www.biennalelivorno.it.

Gli sport del mare

Al Moletto Nazario Sauro, sul viale Italia, si terranno dei laboratori di pesca per apprendere l’abc dell’uso della canna da pesca: da come lanciare in mare una lenza, a che tipo di esca usare a seconda del fondale. Grazie alla collaborazione con il Circolo Nautico Livorno si potranno anche effettuare esperienze di vela a bordo di piccole imbarcazioni. Non mancheranno attività di vela paraolimpica rivolte a persone con disabilità. Non poteva mancare uno degli sport acquatici per eccellenza, la pallanuoto. Questa disciplina troverà collocazione negli specchi di mare antistanti i Bagni Nettuno e i Bagni Tirreno aprendosi all’inclusività di ragazzi con difficoltà cognitive. Sempre ai Bagni Nettuno, il 14 maggio si svolgerà l’evento sportivo “Beach Rowing Sprint”. Verranno proposte esibizioni con barche corte a singolo vogatore tenute da professionisti di livello nazionale e giovani livornesi. Le esibizioni si terranno dalle 16.00 alle 18.00. Durante l’evento, Dj set a cura di Frau e l’Indiano. Per tutti anche la possibilità di mettersi alla prova sui remoergometri messi a disposizione dall’Accademia Navale sempre all’interno degli stabilimenti balneari, che si preparano con queste iniziative ad aprire al pubblico per la stagione estiva ormai alle porte. I Bagni Pancaldi saranno teatro di una dimostrazione di nuoto dove i partecipanti saranno impegnati in una traversata fino ai Bagni Nettuno e ritorno, sfilando davanti alla Terrazza Mascagni. Il 17 maggio imperdibile l’esibizione di gare di canoa e surf oceanici con ragazzi e cani in programma dalle 17.00 alle 18.00 ai Bagni Nettuno. Qui scenderanno in acqua anche gli animali dell’Unità Cinofila di Salvataggio. Sempre gli amici a quattro zampe saranno protagonisti, il 18 maggio ai Bagni Nettuno, di un’esercitazione in mare dalle 9.00 alle 13.00. Per gli amanti dello snorkeling, sono previste tutti i giorni, mattina e pomeriggio, immersioni prenotabili sempre dal sito della Biennale, per l’osservazione del fondale marino a partire dal moletto di San Jacopo in Acquaviva.

La gara nazionale di canottaggio a sedile fisso alla Terrazza Mascagni

All’interno della Biennale del mare, CONI e Federazione Nazionale Canottaggio Sedile Fisso – Comitato regionale Toscano – organizzano la Seconda Gara Nazionale riservata alle categorie junior, senior e master maschile e femminile per la specialità “gozzo nazionale”, e la Gara propedeutica su “gozzo 10 remi Labronico” per l’inserimento di imbarcazione nazionale. Le gare si svolgeranno in batterie e finali, su nove corsie, nello specchio d’acqua antistante la Terrazza Mascagni dalle 14.30 alle 18.00 del 17 maggio su un percorso di 1500 metri. Anche il 18 maggio, in una sorta di sequel sportivo della Biennale, il mare di Livorno resterà accessibile a tutti e continuerà ad accogliere, nelle stesse location dei giorni precedenti, discipline sportive che andranno dalla vela al nuoto, dalla canoa alla pesca sportiva, fino al Diving e allo Snorkling.

Il tema dell’accessibilità al mare al centro di un convegno

Tra le tante mission che la Biennale del Mare e dell’Acqua si pone c’è quello di sottolineare la necessità dell’accessibilità al mare per tutti. In questo senso, il giorno di apertura della kermesse, nel pomeriggio del 14 maggio, al Teatro allestito alla Terrazza Mascagni per la Biennale, si terrà un convegno sull’Accessibilità Universale al Mare. Si parlerà di come avviare il percorso per l’attribuzione della Bandiera Lilla per l’accessibilità dei disabili: un riconoscimento per Livorno, ma soprattutto un impegno concreto per un turismo sempre più inclusivo. Il convegno vedrà protagonisti i soggetti del settore balneare, le organizzazioni sportive, l’Assessore al Sociale della giunta comunale Andrea Raspanti e l’assessora al Bilancio e alle Finanze Viola Ferroni per quanto riguarda le tematiche demaniali. Si parlerà della necessità di rendere l’accessibilità al mare non solo tematica collegata alla fruizione degli spazi pubblici, ma valore aggiunto anche per gli spazi privati. Obiettivo, dare risposta anche al turismo di chi non può accedere normalmente al mare a causa della presenza di barriere architettoniche o altri tipi di impedimenti concreti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©