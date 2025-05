La Camera di Commercio a Blu Livorno: “Grande opportunità con il mare al centro dello sviluppo sostenibile”

La CCIAA durante le giornate della Biennale sarà presente con due stand informativi allestiti alla Terrazza Mascagni e agli Hangar Creativi, oltre a partecipare ad alcuni convegni del vasto programma

di Giacomo Niccolini

“Abbiamo aderito con entusiasmo e convinzione a Blu Livorno perché lo riteniamo un evento strategico per il futuro del territorio, che rilancia il mare come risorsa fondamentale per l’economia della costa tirrenica”. Così Riccardo Breda presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno in merito alla partecipazione dell’ente camerale alla prima Biennale del mare e dell’acqua, kermesse promossa dal Comune di Livorno che dal 14 al 17 maggio vedrà la città labronica capitale del mare in tutte le sue diverse accezioni.

La CCIAA durante le giornate della Biennale sarà presente con due stand informativi allestiti alla Terrazza Mascagni e agli Hangar Creativi, oltre a partecipare ad alcuni convegni del vasto programma. Il primo appuntamento nella giornata di apertura del 14 maggio vedrà il presidente Breda fra i relatori del tavolo ‘La blueconomy: economia e sostenibilità, una grande sfida’, in programma all’Accademia Navale alle ore 12,15. Mentre alle ore 9,30 del 15 maggio agli Hangar Creativi all’incontro su logistica e sostenibilità, curato dall’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale, interverrà Antonello Fontanili direttore di Uniontrasporti, società in house del sistema camerale.

“Questa Biennale rappresenta un’opportunità unica per mettere in luce le eccellenze del nostro tessuto economico, valorizzare le filiere produttive legate all’economia del mare, promuovere pratiche sostenibili e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di salvaguardare l’ambiente marino. – dichiara Breda – Da tempo la nostra Camera ha avviato un percorso, declinato in diverse azioni, sul tema della sostenibilità, non solo ambientale ma anche economica e sociale, come motore dello sviluppo e Blu Livorno è l’occasione ideale per approfondire le tematiche legate ad una crescita economica territoriale sempre più blue e green”.

