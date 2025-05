La Camera di Commercio a Blu Livorno: “Una settimana storica”

Nella foto da sinistra Riccardo Breda Presidente CCIAA Maremma e Tirreno, Antonello Fontanili direttore Uniontrasporti, Pierluigi Giuntoli Segretario CCIAA Maremma e Tirreno ad uno degli stand della Camera di Commercio agli Hangar Creativi della Biennale

Il presidente Breda: “Dobbiamo cogliere le opportunità di crescita economica per uno sviluppo sostenibile”

“È una settimana davvero storica per Livorno con l’avvio dei lavori alla Darsena Europa e la Biennale del mare: questa città, con il territorio costiero, può veramente ritagliarsi il ruolo da protagonista che merita a livello nazionale ed europeo e dobbiamo cogliere tutte le nuove opportunità di crescita economica per uno sviluppo sostenibile”. Queste le parole del presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda che il 15 maggio, nella seconda giornata della Biennale del mare e dell’acqua, ha portato i saluti della CCIAA all’incontro su ‘Logistica e sostenibilità’, in cui è intervenuto Antonello Fontanili, direttore di Uniontrasporti. Fontanili, direttore della società in house del sistema camerale che da anni porta avanti un monitoraggio scientifico delle performance infrastrutturali, ha presentato alla kermesse Blu Livorno un’analisi condotta da Uniontrasporti, che vede la provincia di Livorno al primo posto in Italia per dotazione e performance portuali. Mentre la provincia livornese è al primo posto in Toscana e al 18esimo in Italia per gli indicatori relativi al complesso delle sue infrastrutture di mobilità e logistica (strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, interporti e centri logistici).

“Il mare rappresenta un motore fondamentale per l’economia non solo di Livorno ma di tutta la Toscana – dichiara il presidente Breda – La nostra costa, come sappiamo, soffre molto dal punto di vista infrastrutturale, ma la sinergia tra istituzioni, imprese, lavoratori e cittadinanza può fare la differenza per creare sviluppo. Uno sviluppo che deve guardare all’industria, al commercio, ai servizi, al turismo gestendo i processi in corso nell’ottica della tutela ambientale e della crescita sostenibile. La Biennale mette al centro tutti questi valori, su cui come Camera di Commercio siamo impegnati da tempo e ci auguriamo di continuare a lavorare con tutti i soggetti del territorio su questi temi fondamentali per il futuro, raccogliendo i contributi molto interessanti che arrivano da questi giorni intensi di convegni a Livorno”.

