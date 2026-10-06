Livorno Città Aperta, due giorni di grandi eventi alla scoperta dell’anima blu della città

Dalle "Vie dell'acqua" ai "Cammini dell'arte", passando per i "Tour della Blue Economy": sabato 10 e domenica 11 ottobre inizia il percorso verso la Biennale del Mare e dell’Acqua 2027 con un calendario che tornerà ogni secondo fine settimana del mese

Il percorso di avvicinamento alla Biennale del Mare e dell’Acqua 2027 entra ufficialmente nel vivo con il primo weekend di “Livorno Città Aperta”. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, la città si propone alle visite con un ricco palinsesto di itinerari tematici pensati per turisti e cittadini, un invito a scoprire il patrimonio storico, artistico, marittimo e industriale del territorio al di fuori delle tradizionali proposte di visita. L’iniziativa, che tornerà ogni secondo fine settimana del mese, punta a valorizzare l’identità plurale di Livorno con una strategia di destagionalizzazione promossa dalla Biennale del mare e dell’acqua. Dalle “Vie dell’acqua” ai “Cammini dell’arte”, passando per i “Tour della Blue Economy”, il programma di questo primo fine settimana coinvolge cooperative, associazioni guide e realtà locali in una narrazione a 360 gradi della città.

Di seguito il programma dettagliato delle attività disponibili sabato 10 e domenica 11 ottobre:

SABATO 10 OTTOBRE

Le Vie dell’acqua – La città ideale e la città dei Fossi

Guide Storiche – Golf Cart. Un tour immersivo ed ecosostenibile con partenza dalla Fortezza Nuova. Orari partenza: 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00 (max 6 persone per turno). Costi: Fino a 2 persone con accompagnatore turistico € 50.00 (oltre 2 pax € 40,00); fino a 2 persone con guida turistica € 80.00 (oltre 2 pax € 60.00). Organizzazione: Associazione Guide Storiche Livorno in collaborazione con Astrum s.c.a.r.l. Info e prenotazioni: Tel. 339 247 1523 – [email protected] – [email protected] – www.guidestorichelivorno.com

I Cammini dell’arte

Ore 15:30 – “Sulle tracce di Mary Shelley: street art e memoria nella Livorno anglosassone”. Un itinerario affascinante che intreccia letteratura, arte urbana e la memoria della storica comunità anglosassone livornese. Costo: € 12.00. Organizzazione: Cooperativa Agave, con FiPiLi Horror Festival e Murali. Info e prenotazioni: [email protected] – Tel. 0586/897890 o 348 3801479 – www.agaveservizi.it

Ore 17:00 – Visita alla Casa di Modigliani. Scoperta dei luoghi legati all’infanzia e alla giovinezza del celebre artista. Punto di ritrovo in Piazza Cavallotti. Costo: € 20.00 (min 12, max 20 partecipanti). Organizzazione: Amaranta Servizi. Info e prenotazioni: [email protected] – Tel. 339 8560212.

Ore 17:00 – Visita guidata al Museo della Città. Un viaggio nella storia e nelle collezioni civiche nel cuore del quartiere Venezia. Costo: € 3.00 a persona. Organizzazione: Coop Itinera. Info e prenotazioni: [email protected] – Tel. 0586 894563 – www.itinera.info

Vino in Scena: la Belle Époque Format dell’associazione Enoturistica e Teatro 4 Mori alle Terme del Corallo. Uno spettacolo-degustazione e performance narrativa (con personaggi come Leonetto Cappiello e Henri Toulouse-Lautrec) dedicata all’epoca dell’assenzio, del liquore Galliano, dell’arte e della pubblicità. Costo: € 25.00 a serata. Sito ufficiale: www.vinoinscena.it.

Apertura del Faro di Livorno: un’occasione unica per visitare dall’interno uno dei fari più antichi e maestosi del Mediterraneo. Info e prenotazioni: https://www.italianportdays.it/eventi/visita-al-faro-di-livorno/

Mercatino Porta a Mare (Ore 09.00 – 18.30/19.00). Un’edizione speciale e diffusa curata da Etruria Eventi. Negli spazi esterni (Via Furio Diaz 3 / Piazza Luigi Orlando) si terrà il Brocantage Vista Mare, con oltre 160 espositori di antiquariato, modernariato e collezionismo. Contemporaneamente, all’interno della Galleria delle Officine Storiche, spazio all’artigianato creativo, pezzi unici e fatto a mano con Bricolando.

DOMENICA 11 OTTOBRE

Le Vie dell’acqua – La città ideale e la città dei Fossi

Ore 16.30 – Tour dei Fossi in battello La prospettiva più autentica per ammirare Livorno, scivolando sui canali medicei tra fortezze e palazzi storici. Costo: € 13.00 a persona. Organizzazione: Coop Itinera. Info e prenotazioni: [email protected] – Tel. 0586 894563 – www.itinera.info

Guide Storiche – Golf Cart Replicati gli itinerari del sabato, con partenze alle 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00 (Info e prenotazioni: Tel. 339 247 1523).

I Cammini dell’arte

Ore 17.30 – Visita guidata al Museo Civico Giovanni Fattori: “Un viaggio nell’arte dei Macchiaioli e dell’arte tra XIX e XX secolo” Un’immersione nei capolavori della pittura macchiaiola ospitati nella splendida e rinnovata cornice di Villa Mimbelli. Costo: Biglietto d’ingresso al museo (€ 10.00 intero / € 8.00 ridotto) + € 60.00 da dividere per il gruppo (max 20 persone) per la guida. Organizzazione: Agave Soc. Coop. Impresa Sociale. Info e prenotazioni: [email protected] – Tel. 0586/897890 o 348 3801479 – www.agaveservizi.it

I Tour della Blue Economy

Mercatino Porta a Mare Prosegue per l’intera giornata l’edizione speciale con doppio mercato (antiquariato all’esterno e artigianato all’interno delle Officine Storiche). Si raccomanda la prenotazione presso i singoli organizzatori. Le iniziative di “Livorno Città Aperta” torneranno ad animare i fine settimana di novembre, accompagnando residenti e visitatori in un viaggio continuo alla scoperta dell’anima blu e multiculturale della città.

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