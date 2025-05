Mostra Corto Maltese. Sulle rotte dell’avventura ai Granai di Villa Mimbelli

Sarà inaugurata mercoledì 14 maggio alle ore 12.30 ai Granai di Villa Mimbelli (via San Jacopo in Acquaviva 67 Livorno), alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell'assessora alla Cultura Angela Rafanelli e delle autorità, la mostra Corto Maltese. Sulle rotte dell’avventura

Un viaggio nel mondo di Corto Maltese, il marinaio sempre in partenza verso isole del tesoro lontane. All’interno del programma di Blu Livorno. Biennale del mare e dell’acqua, l’evento promosso dal Comune di Livorno che mette al centro la vocazione marittima della città e di chi vive il mare in tutte le sue declinazioni, ci sarà spazio anche per l’arte con un’esposizione dedicata a uno dei più grandi fumettisti italiani, Hugo Pratt, e al suo personaggio più conosciuto, Corto Maltese.

Saranno i Granai di Villa Mimbelli, adiacenti al Museo Fattori, a ospitare Corto Maltese. Sulle rotte dell’avventura, una selezione di dieci opere originali di Hugo Pratt. Si tratta dello spin-off artistico della mostra monografica in corso a Siena, allo storico Palazzo delle Papesse, inaugurata nelle scorse settimane. Blu Livorno. Biennale del mare e dell’acqua inizierà mercoledì 14 e si chiuderà sabato 17 maggio, ma l’esposizione su Hugo Pratt ai Granai di Villa Mimbelli sarà aperta in via straordinaria fino a giovedì 22, con ingresso libero tutti i giorni dalle 10 alle 20.

Lo spin-off Corto Maltese. Sulle rotte dell’avventura è a cura di Patrizia Zanotti, storica collaboratrice di Hugo Pratt: Zanotti fa parte della società Cong, che gestisce e promuove il patrimonio artistico del fumettista. L’allestimento è invece di Opera Laboratori, azienda leader nel settore dei beni culturali e dei servizi museali, in collaborazione con la casa editrice livornese Sillabe, che ha realizzato il catalogo della mostra di Siena in co-edizione con Cong.

Hugo Pratt è l’autore che ha disegnato e raccontato, attraverso i suoi personaggi, il vasto universo del viaggio reale e immaginario. Con linee sottili o marcate e con tenui acquerelli, ha trasformato Corto Maltese in un’icona del libero marinaio. Corto è l’amico con il quale partire, è un personaggio che regala soggettività perché permette – grazie alla non linearità e all’indefinitezza delle sue mete – l’ingresso del lettore nella storia alla ricerca di un affascinante altrove. Con Corto, il soggetto che legge viene coinvolto e diventa, inconsapevolmente, protagonista. In questo spin-off artistico, il visitatore viene introdotto ai molteplici aspetti di questo personaggio, diventato internazionalmente simbolo di invito al viaggio e alla scoperta. Corto è un apritore di porte che stimola la curiosità e il desiderio di partire alla ricerca di nuove avventure. Il mare, dal Mediterraneo ai mari del Sud, rappresenta da sempre questi valori che – attraverso le tavole e gli acquerelli riprodotti in questa esposizione – portano il visitatore sulle rotte di una nuova avventura.

“Questo spin-off artistico – le parole della curatrice Patrizia Zanotti – ha un duplice obiettivo: il primo è quello di invogliare il pubblico, attraverso un’opera fondamentale del fumetto, a interessarsi maggiormente al mondo del mare, mentre il secondo è quello di scoprire, o far riscoprire, Corto Maltese da una prospettiva essenzialmente marittima. Perché Corto, prima di tutto, è un marinaio, il più famoso dell’universo dei fumetti dopo Braccio di Ferro e il capitano Haddock, insieme ai personaggi letterari di Melville e Conrad e a quelli cinematografici de Gli ammutinati del Bounty o Master & Commander, solo per citarne alcuni”.

“Senza gli oceani – prosegue Zanotti – la Terra sarebbe un astro morto e inospitale. Dalla conservazione degli oceani dipende il nostro futuro, ma nonostante questo li conosciamo e li rispettiamo poco, eppure il mare è vita e alimenta da sempre l’immaginario dell’uomo. La sua immensità trasmette il sapore della libertà, della scoperta, del mistero, dell’avventura. Questo infinito vivente, secondo la splendida definizione di Jules Verne, dà vita a leggende, racconti e personaggi che vanno oltre la realtà. Il mare si apre verso orizzonti lontani, sognati, da scoprire o da immaginare. L’arte, in tutte le sue forme, attinge da esso le sue ispirazioni più tumultuose dando vita a personaggi magnifici ed eroi, a partire dal protagonista dell’Odissea. Quello che prese vita dalla matita di Hugo Pratt, nel 1967, va così di scalo in scalo, di avventura in avventura, proprio come Ulisse, solcando oceani, raggiungendo isole sconosciute, addentrandosi in profondi delta brumosi”.

Nonostante le sue avventure si svolgano all’inizio del XX secolo, la curatrice Patrizia Zanotti sottolinea che “Corto Maltese è un personaggio estremamente attuale. Cittadino del mondo, rispettoso delle culture dei vari popoli, strenuo difensore della libertà di movimento e di pensiero, non ama confini, bandiere e ostacoli. In questo inizio di XXI secolo, in cui si torna a erigere muri in diversi luoghi del pianeta, Corto ha ancora qualcosa da raccontare”.

14-22 maggio 2025 Granai di Villa Mimbelli (via San Jacopo in Acquaviva 67 Livorno)

Corto Maltese sulle rotte dell’avventura

INGRESSO GRATUITO

ORARI: tutti i giorni

10.00-20.00

info 0586.824607

[email protected]

