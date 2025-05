Nasce il Premio Internazionale Leonetto Cappiello

A 150 dalla nascita a Livorno del geniale illustratore che trasformò il manifesto in icona popolare, la sua città gli dedica un premio. Il concorso è rivolto ad artisti e studenti per raccontare il mondo del vino tra e arte e comunicazione. A fine luglio alle Terme del Corallo verranno presentati i finalisti e la cerimonia di premiazione finale, a settembre, vedrà la presenza del nipote Pierre Cappiello

di Martina Romeo

“Caposcuola dei grafici pubblicitari europei è stato una gloria livornese che è importantissimo valorizzare”. Così l’assessore al Turismo, Rocco Garufo, ha introdotto la figura di Leonetto Cappiello al Grand Hotel Palazzo in occasione della presentazione del premio a lui dedicato. Cappiello, importante illustratore e cartellonista nato a Livorno nel 1875, che trasformò il manifesto in icona popolare, viene onorato dalla sua stessa città natale a 150 anni dalla sua nascita con il Premio Internazionale Leonetto Cappiello tra arte, comunicazione e cultura enogastronomica. Ideato da Enoturistica con la collaborazione dell’Associazione Terme del Corallo onlus, del Comune di Livorno e con il patrocinio di Enit, il Premio è rivolto ad artisti, a studenti di licei artistici e delle accademie di belle arti e agli istituti di grafica pubblicitaria nazionali e internazionali. “Questa prima edizione del Premio nasce dal desiderio di riportare a Livorno lo spirito visionario di Leonetto Cappiello e di metterlo al servizio di un racconto del vino etico, sostenibile e capace di parlare a tutte le generazioni. – ha dichiarato emozionato Simone Nannipieri, fondatore di Enoturistica – Noi tutti forse conosciamo il Manifesto Balneare, ma ogni sua opera rappresenta una vera e propria icona della cartellonistica mondiale”.

Oltre all’opportunità di approfondire l’eredità di Cappiello e le tecniche di progettazione del manifesto contemporaneo, ciascun partecipante potrà concorrere per il Premio caricando un elaborato (57x70cm o 70x100cm, tecnica pittorica o digitale), con tema centrale vino e distillati, sul sito www.premiocappiello.it. “Abbiamo chiesto ai partecipanti di realizzare un manifesto pubblicitario per la Fattoria Varramista, reinterpretandolo con l’immaginario di Cappiello. Un lavoro di studio sano e consapevole, ma soprattutto diverso, per far rivivere il vino ai giovani”, aggiunge Nannipieri. La giuria che valuterà le diverse opere sarà composta da esponenti del giornalismo enogastronomico, del design (tra cui Marco Guerrieri, designer di tutti i più grandi brand del mondo food) e delle istituzioni. “L’entusiasmo che Simone riesce a trasmettere è emozionante. Per noi di Varramista è una grande opportunità per far conoscere l’azienda anche al di fuori del territorio pisano. Apprezzo tantissimo il coinvolgimento dei giovani, soprattutto in un momento in cui il consumo di vino e alcolici è diventato un argomento difficile da trattare. L’obiettivo è quello di raccontare la storia dell’azienda, sottolineando però l’importanza della cultura, così come del processo creativo e grafico” è intervenuta alla conferenza Francesca Frediani, in rappresentanza di Varramista. Tra i diversi premi, oltre a un trofeo realizzato appositamente per il Concorso, anche gift card speciali per la visita a Casa Martini, al Museo del Vino e della Pubblicità, degustazioni e visite in cantina o distilleria, confezioni di vini selezionati e pergamene delle Nuove Livornine dell’Arte.

Fondamentali saranno gli appuntamenti della fine di luglio alle Terme del Corallo, dove verranno presentati i finalisti del concorso, e la cerimonia di premiazione finale a settembre, alla presenza dell’erede Pierre Cappiello, nipote e custode del lavoro di Leonetto. “Leonetto è l’elemento fondante della pubblicità intesa come cartellonistica, un vero e proprio maestro della grafica pubblicitaria mondiale. – tiene a sottolineare Silvia Menicagli, presidente dell’Associazione Terme del Corallo Onlus – Noi come Terme del Corallo, che abbiamo come obiettivo la promozione delle terme e di tutto il periodo storico intorno alle stesse, vediamo il Premio Cappiello come una naturale simbiosi di quello che è il concetto centrale dell’Associazione. Spero che questo progetto possa essere ripetuto ogni anno”. Un augurio condiviso anche dall’assessora alla Cultura, Angela Rafanelli, che insieme a Garufo riconosce al Premio la capacità di promuovere la città e alimentarne il fermento creativo. “Leonetto Cappiello non ha mai dimenticato Livorno. Padre della comunicazione moderna, Cappiello continua a influenzare le nuove generazioni di creativi, testimoniando il valore intramontabile dell’arte al servizio dell’immaginazione e della società”, ha concluso il suo intervento Rafanelli. Tra i diversi partner, il progetto accoglie anche il marchio Martini e il Movimento Turismo del Vino Toscana.

