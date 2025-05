Ricerca e sostenibilità, il Citem si presenta alla Biennale

Il Centro per l’innovazione delle tecnologie del mare, ospitato tra Dogana d’Acqua e Scoglio della Regina, si candida a diventare un riferimento in ambito europeo e internazionale. L'assessore Magnani: "Mettiamo a sistema le competenze più avanzate per affrontare le grandi sfide ambientali". Presentati i risultati di due anni di lavoro di coordinamento

di Giulia Bellaveglia

Il Centro per l’innovazione delle tecnologie del mare (Citem) si è presentato alla Biennale del Mare e dell’Acqua “Blu Livorno” come punto di riferimento per la ricerca scientifica applicata all’ambiente marino/costiero. Dopo due anni di lavoro di coordinamento tra istituzioni e centri di eccellenza, Citem ha mostrato alla città, e al Paese, i risultati di una sinergia che ha dato vita a un’agenda condivisa sui temi più urgenti per la sostenibilità della costa. Tre gli ambiti principali su cui si è concentrata l’attività del centro: le aree marine protette (a partire dalle Secche della Meloria), l’interazione porto/città e le dinamiche tra costa e mare. Tecnologie all’avanguardia come radar, droni, robot subacquei, modellistica ambientale e sistemi satellitari sono state impiegate per il monitoraggio degli ecosistemi e degli inquinanti, la sicurezza della navigazione e la gestione sostenibile dei porti. “Livorno – dice il sindaco Luca Salvetti – diventa protagonista di un salto di livello, aprendosi come laboratorio diffuso per la scienza e l’innovazione. Il villaggio della Biennale si estende lungo la nostra spettacolare costiera, coinvolgendo cittadini e studenti in un’esperienza che unisce bellezza, conoscenza e sostenibilità”. Il centro, ospitato tra Dogana d’Acqua e Scoglio della Regina, si candida a diventare un riferimento anche in ambito europeo e internazionale. Lo dimostra l’avvio di collaborazioni con realtà estere come la Zhejiang Ocean University, con la quale è stato avviato un laboratorio congiunto italo/cinese. “Con Citem – spiega l’assessore alla ricerca e all’innovazione Michele Magnani – mettiamo a sistema le competenze più avanzate per affrontare le grandi sfide ambientali. Non solo per Livorno, ma come modello replicabile in altri contesti europei”. La Biennale del Mare, oltre ad essere vetrina per le ricerche in corso, è anche piattaforma di dialogo tra scienza, istituzioni e cittadini. Visite guidate, incontri e convegni hanno coinvolto anche le scuole, formando una nuova generazione consapevole delle sfide marine. Isabella Buttino dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ha ribadito come il valore di Citem risieda proprio nell’integrazione delle competenze. “Mettere insieme saperi diversi – afferma – ci consente di proporre soluzioni complesse ed efficaci. Il nostro obiettivo è costruire sviluppo sostenibile attraverso la ricerca, la tecnologia e la cooperazione internazionale”.

