Seguendo la “M”, percorso Modigliani. Trekking urbano tra arte, storia, tradizioni e commercio

Progetto proposto da Amaranta Servizi, in collaborazione con Guide Storiche di Livorno e Cooperativa Astrum, nell’ambito di Blu Livorno – La Biennale del Mare e dell’Acqua

Progetto proposto da Amaranta Servizi, in collaborazione con Guide Storiche di Livorno e Cooperativa Astrum, nell’ambito di Blu Livorno – La Biennale del Mare e dell’Acqua.

Il progetto – Un itinerario urbano originale per scoprire Livorno attraverso le piastrelle dedicate ad Amedeo Modigliani, seguendo le tracce dell’artista e intrecciando la sua storia con quella della città, delle sue tradizioni e della sua anima commerciale.

Il percorso nasce con l’obiettivo di valorizzare Livorno non soltanto come città d’arte e di mare, ma anche come storica città del commercio, ricordando la sua antica vocazione di grande emporio del Mediterraneo: un crocevia di persone, culture, merci e idee che ha contribuito a costruirne l’identità cosmopolita.

Un’esperienza che unisce il racconto storico alla scoperta dei sapori, delle botteghe e dei luoghi simbolo del centro cittadino, coinvolgendo le attività commerciali in un progetto di valorizzazione condivisa.

Il percorso

1. La partenza: una dolce tradizione livornese

Il ritrovo è previsto presso l’Antica Friggitoria – Il Frataio, in piazza Cavallotti 9.

Ad accogliere i partecipanti sarà la guida turistica Ursula Pareti, che introdurrà il gruppo alla scoperta della città. Il trekking comincerà con un piccolo rito tutto livornese: gustare un caldo frate, il tradizionale dolce della città.

Un modo semplice e autentico per entrare subito nell’atmosfera livornese, prima di partire alla scoperta delle sue storie.

2. Il Caffè Bardi: la Livorno degli artisti

La prima tappa condurrà nel luogo in cui sorgeva lo storico Caffè Bardi, frequentato da Amedeo Modigliani e dagli artisti livornesi.

Qui, tra incontri, discussioni e accesi confronti, prendeva forma quella vivace atmosfera culturale che caratterizzava la Livorno dei primi del Novecento, animata da idee innovative, passioni artistiche e fermenti intellettuali.

3. Via Ricasoli: il cuore commerciale della città

Il percorso proseguirà lungo via Ricasoli, una delle principali strade dello shopping cittadino.

Tra botteghe storiche, negozi, grandi firme e attività commerciali, i partecipanti scopriranno una Livorno che continua a mantenere un legame profondo con la propria vocazione mercantile.

Le attività commerciali della via saranno invitate a partecipare al progetto attraverso vetrine a tema, allestimenti dedicati a Modigliani o momenti di accoglienza, contribuendo a trasformare il percorso in un’esperienza diffusa tra cultura e commercio.

4. La Casa natale di Amedeo Modigliani

Tappa centrale dell’itinerario sarà la Casa natale di Amedeo Modigliani, in via Roma 38.

Ad accogliere i visitatori sarà Gilda Vigoni, che accompagnerà il gruppo alla scoperta della storia della famiglia Modigliani e dell’infanzia di Amedeo, nato proprio in questa casa e qui legato ai suoi primi anni di vita.

La visita offrirà l’occasione di avvicinarsi alla dimensione più intima dell’artista e di riscoprire il rapporto tra Modigliani e la città che gli diede i natali.

Una città da vivere e raccontare

Seguendo la M – Percorso Modigliani vuole essere molto più di una visita guidata: un’esperienza partecipata che mette in relazione patrimonio culturale, identità urbana, tradizioni gastronomiche e attività commerciali.

Un invito a camminare nel cuore di Livorno, osservandola con occhi nuovi e riscoprendo, attraverso la storia di Modigliani, il carattere aperto, dinamico e cosmopolita di una città da sempre legata al mare e agli scambi del Mediterraneo.

Un progetto che, nell’ambito di Blu Livorno – La Biennale del Mare e dell’Acqua, intende contribuire alla valorizzazione del centro cittadino, promuovendo un turismo culturale capace di coinvolgere visitatori, residenti e operatori economici.

Informazioni organizzative

• Punto di incontro: Antica Friggitoria – Il Frataio, piazza Cavallotti 9, Livorno

• Orario di partenza: ore 16:30

• Orario di conclusione: ore 18:30

• Durata: 2 ore

• Partecipanti: minimo 12, massimo 20 persone

• Costo: € 20 a persona

• Guida turistica: Ursula Pareti

• Accoglienza alla Casa natale Modigliani: Gilda Vigoni

Promosso da Amaranta Servizi, in collaborazione con Guide Storiche di Livorno e Cooperativa Astrum.

Prenotazioni e info

3398560212

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