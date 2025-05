Tre inni e il saluto del rimorchiatore per l’apertura della Biennale

Il sindaco: "Quello di oggi è uno dei tagli di nastro più importanti. Mi auguro che Blu Livorno diventi un format in Europa". Il commissario europeo Šuica: "Il vostro evento rappresenta un laboratorio per l'Europa e sono convinta saprà dare un prezioso contributo al nostro progetto Mediterraneo Comune". Per il programma giornaliero e le info su come raggiungere e spostarsi alla Biennale (navette, trenino, parcheggi, social taxi inclusivo), vi invitiamo a consultare la sezione dedicata che abbiamo aperto all'interno di QuiLivorno.it raggiungibile da "Tutte le sezioni" in home page e naturalmente il sito della manifestazione www.biennalelivorno.it

“Quello di oggi è uno dei tagli di nastro più importanti”. Sotto alle due grandi torri davanti al Gazebo, ovvero l’entrata del Villaggio del Mare, il sindaco Salvetti insieme alla giunta e, tra gli altri, al prefetto, al questore, al consigliere regionale Gazzetti, al presidente di Asa e al presidente della Camera di Commercio Maremma e Tirreno, due dei ” src=”https://www.quilivorno.it/wp-content/uploads/2025/05/8b900dd7-82a6-4593-a3e8-03365c19a88a.jpeg” alt=”” width=”286″ height=”214″ />tanti partner, ha inaugurato stamattina la Biennale del Mare e dell’Acqua. Poi il trasferimento all’interno della tensostruttura allestita davanti al mare, mentre un rimorchiatore ha salutato l’apertura della Biennale con due getti d’acqua, dove si è svolta la cerimonia d’apertura (presentata dalla giornalista Eva Giovannini) con il benvenuto dell’Orchestra del Teatro Goldoni diretta dal Maestro Eric Lederhandler che ha omaggiato i presenti con tre inni: d’Italia, d’Europa e “l’inno” di Livorno Cavalleria Rusticana di Mascagni. Poi i saluti istituzionali. A cominciare da quello del Commissario europeo per il Mediterraneo Dubravka Šuica che ha speso parole significative: “Blu Livorno rappresenta un laboratorio per l’Europa e sono convinta saprà dare un prezioso contributo al nostro progetto Mediterraneo Comune. Perché gli stimoli e i contribuiti più importanti spesso provengono da iniziative locali importanti come questa”. A seguire Salvetti che, dopo aver ringraziato tutte le maestranze per aver reso possibile l’allestimento di tutti i luoghi della Biennale, ha detto che “la cosa che mi rende più orgoglioso è stata la reazione della commissione europea quando circa un anno fa siamo stati a Bruxelles a presentare questo evento. Se funziona potrebbe diventare un format, Blu Atene, Blu Siviglia e così via. Speriamo di essere pionieri in questo senso”. Dopo l’inaugurazione alla Terrazza Mascagni, sono seguiti l’avvio dei lavori all’Accademia Navale e il taglio dei nastri agli Hangar Creativi per l’Expo e ai Granai di Villa Mimbelli per lo spinoff della mostra su Hugo Pratt.

Per il programma giornaliero e le informazioni su come raggiungere e spostarsi (navette, trenino, parcheggi, social taxi inclusivo), vi invitiamo a consultare la sezione dedicata che abbiamo aperto all’interno di QuiLivorno.it, raggiungibile da “Tutte le sezioni” in home page, e naturalmente il sito della manifestazione www.biennalelivorno.it. Cuore pulsante dei quattro giorni, dal 14 al 17 maggio, sarà proprio la Terrazza senza dimenticare l’Expo agli Hangar Creativi. In programma durante i quattro giorni dibattiti e eventi di divulgazione tecnico-scientifica, spettacoli, tour in battello e visite alle “attrazioni dell’acqua”.

Fortemente voluta dal sindaco Luca Salvetti, l’iniziativa ha potuto contare sul fondamentale contributo delle due co-ideatrici Barbara La Comba e Anna De Biasi e sull’essenziale sostegno di importanti stakeholder pubblici e privati che hanno creduto nella sua realizzazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©