Verso la Biennale del Mare e dell’Acqua 2027: arrivano i “Maritime Days”

Un laboratorio che mette a confronto 40 aziende del territorio e oltre 600 ragazzi di Livorno e provincia; tre giornate guidate dalla regia comunicativa di Arteon/Phrones e arricchite dall'esperienza con il simulatore della Logistic Training Academy (LTA)

Guardando alla seconda edizione della Biennale del Mare e dell’acqua, la città di Livorno e il suo territorio provinciale si preparano ad ospitare i Maritime Days 2026. Si tratta di un progetto che si inserisce nel quadro degli European Maritime Days In My Country, l’iniziativa internazionale promossa dalla Commissione Europea – Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca (DG MARE) – per diffondere all’interno delle comunità costiere i temi del mare, della sostenibilità, dell’innovazione e della Blue Economy. La città è stata ufficialmente selezionata dalla Comunità Europea all’interno di questo circuito continentale che si svolge tra aprile e ottobre, e che in passato ha visto anche la partecipazione del Commissario europeo per la Pesca e gli Oceani.

Nel percorso di avvicinamento e preparazione alla seconda edizione della Biennale del Mare e dell’Acqua 2027 (intitolata “Le vie dell’acqua”), il progetto mette in relazione scuola, istituzioni, imprese, blue economy, aziende eccellenti del territorio rispetto alla sostenibilità, ma anche ricerca, università e innovazione, senza dimenticare l’importanza del terzo settore e della cultura. Il mare rappresenta il filo conduttore, ma il vero protagonista è il rapporto tra le nuove generazioni e il futuro del territorio.

L’elemento innovativo del progetto è rappresentato dall’introduzione di un doppio movimento di orientamento, sintetizzato nelle due dimensioni della “Rotta” e della “Rotta Inversa”. La mattina, con l’evento ‘Le Eccellenze Livornesi’, gli studenti entrano direttamente in relazione con imprese, professionisti, Università, ricerca, startup e altri soggetti del territorio. Attraverso i desk, il confronto diretto e il Passaporto delle Competenze, possono conoscere concretamente professioni, competenze, percorsi e opportunità, passando dall’ascolto alla domanda e dall’informazione all’esperienza.

Il pomeriggio il rapporto si inverte: non sono soltanto le imprese a raccontarsi ai ragazzi, ma sono anche chiamate ad ascoltare le nuove generazioni, le loro domande, aspettative, interessi e visioni del futuro. La domanda che apre questo confronto è semplice ma innovativa: “Perché un giovane dovrebbe scegliere voi?” In questo modo il rapporto scuola-lavoro diventa bidirezionale: i giovani imparano a conoscere il mondo professionale, mentre imprese e organizzazioni hanno l’opportunità di comprendere meglio cosa cercano, cosa si aspettano e come guardano al futuro le nuove generazioni.

Per la prima volta, l’organizzazione e la comunicazione dell’evento sono coordinate dall’agenzia Arteon/Phrones, che ha già seguito l’organizzazione della comunicazione per l’evento “Giovani Sì Toscana”. Il loro ruolo sarà quello di facilitare la relazione, rendendo il confronto più dinamico, partecipato e comprensibile per entrambe le parti. Insieme a loro, sarà presente il simulatore della Logistic Training Academy (LTA) per la guida di un mezzo portuale.

Il Comune di Livorno intende sottolineare con forza, attraverso questo evento, l’importanza di cambiare linguaggi e di ridurre le distanze anche nell’attività di formazione e inserimento al lavoro tra i giovani e un mondo che deve essere loro più vicino e coinvolgente. Non più, dunque, una comunicazione calata dall’alto, ma un dialogo paritario, capace di parlare il linguaggio della Gen Z e di costruire ponti reali tra scuola, impresa e territorio.

A completamento del percorso, la “Cassetta degli Attrezzi” fornisce agli studenti strumenti concreti – dal curriculum al colloquio di lavoro – per affrontare con maggiore consapevolezza il loro futuro professionale. Viene inoltre introdotta una “chiave inglese” dedicata alle esperienze all’estero (Erasmus) e alle opportunità di Eurodesk, con la testimonianza di Edoardo Ghezzani, ricercatore e assegnatario di un ESC30 che ha sviluppato progetti per ragazzi disabili.

Il programma delle tre giornate

Giovedì 1° e venerdì 2 ottobre 2026 (Hangar Creativi) “Le Eccellenze Livornesi”: giornate centrali dedicate a Blue Economy, innovazione, energia, economia circolare, portualità e ricerca. Il 1° ottobre la mattina sarà dedicata all’incontro tra le scuole di Livorno e 20 aziende; il 2 ottobre alle scuole della provincia e altre 20 aziende. Nel pomeriggio del 2 ottobre, ore 14.50, è prevista la firma del Protocollo d’Intesa tra Comune, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno per favorire la nascita di startup nell’ambito della blue economy.

Giovedì 15 ottobre 2026 (Istituto Tecnico Nautico “Cappellini” e Porta a Mare): la mattina al Nautico vedrà gli studenti interfacciarsi con le professioni del mare, le organizzazioni del porto, gli armeggiatori, i piloti, la Guardia Costiera e la cantieristica (con la partecipazione di Benetti). In questa sede gli studenti si presenteranno direttamente alle aziende e verrà approfondito il progetto nazionale “Le rotte di pace” legato agli istituti nautici italiani. Il pomeriggio l’evento si sposterà a Porta a Mare / Cantieri Benetti per la presentazione aperta al pubblico del nuovo indirizzo di specializzazione in cantieristica navale (attivo da settembre con il distretto di Viareggio) e delle “Rotte dei nautici italiani”.

Tutte le attività svolte saranno certificate ai fini della Formazione Scuola-Lavoro (FLS) e dei crediti formativi. Il legame con la Biennale troverà il suo momento culminante nella consegna finale di attestati, del Premio “Miglior Start Up” e dei premi ufficiali all’interno del programma della Biennale del Mare 2027.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Livorno (attraverso il programma Scuola e Città e il CRED) in collaborazione con la Provincia di Livorno, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, il Comitato Tecnico-Scientifico della Biennale del Mare e dell’Acqua, le associazioni di categoria (Confindustria, CNA, Confcommercio, Confesercenti), l’Università di Pisa, l’Ufficio Scolastico e l’Informagiovani di Livorno.

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