Visite gratuite ai “monumenti dell’acqua” durante la Biennale del Mare e dell’Acqua

Grazie ad Asa sarà possibile entrare nel Cisternone e conoscere le Sorgenti Leopoldine di Colognole. Prenotazioni dal 5 maggio sul sito www.biennalelivorno.it

Blu Livorno. Biennale del mare e dell’acqua – da mercoledì 14 a sabato 17 maggio 2025 – è l’evento promosso dal Comune di Livorno che mette al centro la vocazione marittima della città e di chi vive il mare in tutte le sue declinazioni. Per questo, la manifestazione non rappresenta solo un’occasione per approfondire temi tecnico-scientifici legati al mare, ma anche un’iniziativa aperta ad ogni tipo di pubblico per conoscere l’identità culturale della città. La Biennale renderà per questo possibile visitare la Gran Conserva dell’acqua del Cisternone: il monumentale serbatoio in stile neoclassico – tuttora in funzione – costruito per volere del Gran Duca di Toscana Leopoldo II su progetto dell’architetto Pasquale Poccianti. L’organizzazione dell’apertura è a cura del Gestore del Servizio Idrico Integrato, Asa spa. Le visite, della durata di 20 minuti e per un massimo di 25 persone a volta, saranno possibili nelle seguenti date e orari: il 14 maggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e il 15, 16 e 17 maggio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Per fruire della visita guidata gratuita è necessaria la prenotazione da effettuarsi sul sito della Biennale www.biennalelivorno.it dal 5 maggio. Sarà possibile effettuare la prenotazione per un massimo di due persone. Per eventuale supporto alla prenotazione telefonica dal 5 al 13 maggio (solo giorni feriali) dalle ore 9 alle ore 13 al numero di Itinera 0586 894563. È stata inoltre prevista la possibilità di fruire di una visita guidata alle Sorgenti Leopoldine di Colognole. L’Acquedotto Leopoldino, inaugurato nel 1842, rappresenta l’acquedotto storico a servizio della città di Livorno. Anche questa visita è a cura del Gestore del Servizio Idrico ASA SpA e di City Sightseeing. Sarà possibile effettuarla nei seguenti orari e date: dal 14 al 16 maggio, partenza ore 15.00 dalla Biennale (dal punto informazioni sito davanti all’ingresso dell’Acquario), trasferimento alle sorgenti di Colognole, visita guidata delle sorgenti monumentali e rientro presso la Biennale alle ore 17.00. Il 17 maggio, partenza ore 10.00 dalla Biennale, trasferimento alle sorgenti di Colognole, visita guidata delle sorgenti monumentali e rientro presso la Biennale alle ore 13.00. Per prenotazioni chiamare dal 5 maggio il numero 339 6281382

