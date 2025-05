Visite guidate allo Scoglio della Regina per la Biennale

I centri di ricerca di Scoglio della Regina e Dogana d’Acqua, riuniti all’interno del Centro per l’Innovazione delle Tecnologie del Mare (CITEM), saranno protagonisti di ‘BLU Livorno, Biennale del Mare e dell’Acqua’ in programma a Livorno dal 14 al 17 maggio. La giornata loro dedicata sarà quella di giovedì 15 maggio con un programma che vedrà coinvolte le scuole e la cittadinanza. Gli eventi in programma si terranno presso Scoglio della Regina. La mattina sarà dedicata alle visite guidate su prenotazione per le scuole superiori. Il pomeriggio sarò dedicato a un pubblico più ampio, sempre con possibilità di fare una visita guidata e di partecipare a tre conferenze su alcuni temi che vedono impegnati i centri di ricerca di CITEM. Il percorso delle visite guidate illustra l’evoluzione delle tecniche di monitoraggio marino, integrando metodologie tradizionali e tecnologie innovative. Tutti i laboratori coinvolti nella giornata del 15 Maggio, parte del CITEM, mostrano le sinergie per analizzare dati meteorologici, tracciare isole di plastica, studiare l’oceanografia, monitorare gli ecosistemi costieri, valutare le risorse ittiche e l’impatto del turismo. Inoltre, si approfondiscono le applicazioni delle telecomunicazioni e delle tecnologie robotiche avanzate per la sicurezza e la gestione del mare, culminando in sistemi integrati per lo sviluppo di modelli predittivi.

Il CNR Istituto per la BioEconomia (CNR IBE) farà una breve presentazione sulla storia della meteorologia, soprattutto nel contesto dello studio dei cambiamenti climatici. L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) presenterà lo sviluppo delle conoscenze recenti dalla raccolta dati alla modellizzazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del mare, e delle loro connessioni con la salute dell’ecosistema. L’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) illustrerà come viene monitorato l’ecosistema marino costiero, con un focus particolare alla costa livornese. Il Centro Interuniversitario di Biologia Marina “G. Bacci” (CIBM) farà un focus sulla valutazione delle risorse ittiche, soffermandosi sui teme della pesca sostenibile. Il Polo Sistemi Logistici dell’Università di Pisa curerà un approfondimento dedicato al turismo sostenibile. Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT) mostrerà come i nuovi sistemi di sensoristica avanzata e di telecomunicazioni vengano impiegati per aumentare la sicurezza della navigazione. La Scuola Superiore Sant’Anna mostrerà applicazioni pratiche dell’utilizzo delle tecnologie in ambiente marino, dall’impiego di droni aerei e veicoli sottomarini a comando remoto, all’uso di biorobot ispirati al mondo animale. A conclusione della visita, il Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile del Consorzio Lamma illustrerà un sistema integrato di monitoraggio, costituito da una componente osservativa ed una componente di modellistica numerica.

Il pomeriggio, dopo la visita guidata delle ore 15.00, a cui si potrà accedere su prenotazione, sono in programma le conferenze: ore 17.00 "Telecomunicazioni del futuro al porto di Livorno", a cura di Paolo Pagano, responsabile laboratorio CNIT Livorno; ore 17.30 "Spazio marittimo e parità di genere: un percorso in divenire. Riflessioni a margine del Glossario. Parole e pratiche della parità di genere", a cura delle professoresse Giovanna Colombini, Elena Dundovich, Luisa Azzena, Vanessa Manzetti e della Dr.ssa Francesca Pecori, Università di Pisa; ore 17.50 "Navigare sicuri: la cybersecurity per il mare di domani", a cura della Dr.ssa Martina Neri, assegnista di ricerca presso il Polo Universitario Sistemi Logistici dell'Università di Pisa. La prenotazione per gli eventi della mattina è chiusa. Quella per gli eventi del pomeriggio deve essere fatta scrivendo i nominativi delle persone interessate alla seguente email [email protected]

