Branco di cinghiali a passeggio a Montenero

Filmati da una lettrice in via della Porcigliana, all'incrocio con via Byron, intorno alle 22,30 di ieri sera: "Nel video se ne vedono 5 ma erano almeno 10". Il comandante dei Forestali, Vagniluca: "Come regole di condotta generale bisogna prestare attenzione quando si circola nelle ore notturne fuori dai centri abitati perché l’incontro è possibile"

“Nel video se ne vedono 5 ma erano almeno 10”. Un branco di cinghiali è stato avvistato e filmato ieri 5 giugno, intorno alle 22,30, a Montenero. La lettrice, che ringraziamo per la disponibilità, li ha incontrati in via della Porcigliana, all’incrocio con via Byron, e loro, i cinghiali, spavaldi, si sono fatti riprendere per diversi secondi prima di scomparire nella vegetazione. “Sono abbastanza frequenti questi avvistamenti – spiega il comandante dei carabinieri forestali Stefano Vagniluca che ringraziamo per la disponibilità – Capita di vederli soprattutto quando vanno in cerca di cibo e se ci sono fonti alimentari nei pressi delle abitazioni, se possono, si avvicinano. Come regole di condotta generale bisogna prestare attenzione quando si circola nelle ore notturne fuori dai centri abitati perché l’incontro è possibile. Inoltre bisogna gestire correttamente i rifiuti. Particolarmente quelli alimentari”.

