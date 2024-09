Buona prestazione dei due livornesi al campionato europeo giovanile di scacchi

Edoardo Fulgentini si è piazzato 12° assoluto su 113 partecipanti; Greta Viti, al suo terzo campionato europeo, ha concluso al 27° posto assoluto su 109 partecipanti

Si è appena concluso il campionato europeo giovanile che si è disputato a Praga. Dopo 9 giorni di grandi battaglie sulla scacchiera che hanno coinvolto oltre 1300 giocatori da tutta Europa, comprese Israele e Turchia, viene fuori una bella prestazione d’insieme dei due livornesi presenti. Nell’Open under 12 emozionante e in certi momenti esaltante il torneo di Edoardo Fulgentini, che si piazza 12° assoluto su 113 partecipanti, partendo dal numero 28 nel ranking, dopo averci fatto sognare anche il podio, realizzando 5 vittorie, due pareggi e due sconfitte e 6 punti complessivi. Il bimbo di Fauglia, tesserato e cresciuto nella Livorno scacchi, ha infatti battuto il numero 3 del torneo e nel penultimo turno ha avuto più volte la possibilità di sconfiggere il n.1, che lo sopravanzava di quasi 300 punti in classifica, prima di commettere un errore fatale dopo più di 4 ore di gioco. Un torneo incredibile, considerando che era il primo campionato europeo, e che lo porta grazie ai punti guadagnati, ad essere il miglior under 12 italiano e ad avvicinarsi al titolo di maestro, a soli due mesi dalla conquista del titolo di vice campione italiano. Per la cronaca il titolo di campione europeo è andato al polacco Viktor Golis. Buono anche il torneo della livornese Greta Viti, al suo terzo campionato europeo. La due volte campionessa d’Italia under 12 e 14 ha concluso al 27° posto assoluto su 109 partecipanti con 5 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte nel torneo under 14 riservato alle ragazze. Un torneo molto altalenante, concluso con due vittorie consecutive. Una conferma dei progressi della prima nazionale livornese che si conferma la più forte giocatrice italiana under 14 anche grazie all’ottimo risultato ottenuto al campionato italiano open. Per la cronaca il titolo di campionessa europea è andato alla serba Vera Vuojvic. Un altro ottimo risultato per la scuola di scacchi Carlo Falciani che quest’anno sarà riunita al museo di storia naturale anche nella sua parte agonistica. Prossimi appuntamenti il campionato toscano a squadre il 15 settembre, il torneo internazionale Città di Livorno memorial Carlo Falciani il 28 e il 29 settembre e l’Open day della scuola Carlo Falciani sabato 5 ottobre alle 16.

Condividi:

Riproduzione riservata ©