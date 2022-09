Alla scoperta della street art di Borgo Cappuccini durante il CacciuccoPride

In occasione della kermesse dedicata ad uno dei cibi più tipici della città labronica, il Cacciucco Pride 2022, la cooperativa Agave è lieta di presentare alcune iniziative dedicate alla street art nel quartiere storico di Borgo Cappuccini, e in particolare agli splendidi murales realizzati grazie all’impegno dell’associazione MuraLì.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione MuraLì e il birrificio Red Hop, verranno proposti alcuni appuntamenti dedicati alla conoscenza di queste iconiche e coloratissime opere e degli artisti nazionali e internazionali che le hanno realizzate intrecciandole con la non meno interessante storia di uno dei quartieri più caratteristici di Livorno.

Sarà anche l’occasione unica per vedere uno street artist all’opera; infatti negli stessi giorni verrà realizzata una nuova opera muraria dall’artista Peeta.

Per l’occasione verranno proposti tre differenti appuntamenti, dedicati a bambini e adulti.

● mercoledì 14 settembre | ore 17.30 – appuntamento per bambini

● venerdì 16 settembre | ore 18.00 – visita guidata per adulti e apericacciucco

● sabato 17 settembre | ore 18.00 – visita guidata per adulti e apericacciucco

PERCORSO PER BAMBINI – La proposta include una visita guidata fra i murales di Borgo Cappuccini per far conoscere ai giovani utenti le tecniche e le tematiche contenute nelle opere. La visita avrà una durata di 45 minuti e include una sosta di fronte al nuovo murale in via di realizzazione, con la possibilità di parlare con l’artista.

A seguire i bambini parteciperanno a un laboratorio immedesimandosi essi stessi in street artist, presso il Parchino Bistrot nel Parco Odeon dando sfogo alla loro fantasia colorando alcune riproduzioni delle opere degli artisti appena conosciuti in borgo.

L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Costo: 10 € a bambino | gli adulti accompagnatori non pagano

PERCORSO PER ADULTI – Dedicate agli adulti, sono invece le visite di venerdì 16 e sabato 17 settembre. . La visita avrà una durata di 1,5 h. Il percorso si chiuderà presso la birreria Red Hop – da definire se il vecchio oppure il nuovo locale. Qui, ad un prezzo agevolato, sarà servito ai partecipanti un panino con cacciucco. Sarà qui possibile inoltre acquistare, a discrezione del partecipante, la birra in edizione limitata con etichetta ad opera del nuovo street artist.

Prezzi: 16 € a persona | 10 € dai 7 ai 16 anni | gratuito per bambini fino ai 6 anni

