Domenica Cacciuccata Benefit per il Ca’ Moro 2.1

Il ricavato sarà devoluto al completamento del nuovo ristorante Camoro 2.1. Tra i tavoli a servire ci saranno sempre loro: i nostri amatissimi ragazzi, ex camerieri del ristorante peschereccio Ca’ Moro: Edoardo, David, Federico e Paolo pronti per imbarcarsi in una nuova ed entusiasmante avventura

In occasione della manifestazione Cacciucco Pride il Parco del Mulino, in collaborazione con Uappala Hotels, Lega Coop Toscana, Proloco di Livorno, la fondazione Lem e la Coppa Barontini organizzerà una cacciuccata Benefit e nell’occasione presenterà il progetto del nuovo ristorante in Venezia Ca’ Moro 2.1. La cena si svolgerà all’interno di una location esclusiva, la caratteristica Cantina della Coppa Barontini (scali Ponte di Marmo, 1 nel quartiere della Venezia) a partire dalle 19,30 e sarà allietata da due amici di eccezione Carlo Bosco e Emiliano Geppetti del duo “Malamente Acustico”. La quota richiesta è di euro 25. Il ricavato sarà devoluto al completamento del nuovo ristorante Camoro 2.1. Tra i tavoli a servire ci saranno sempre loro: i nostri amatissimi ragazzi, ex camerieri del ristorante peschereccio Ca’ Moro: Edoardo, David, Federico e Paolo, pronti per imbarcarsi in una nuova ed entusiasmante avventura.

I ragazzi comunque non si sono fermati dopo l’affondamento, infatti hanno continuato a lavorare al “Pizza&Grill” del Parco del Mulino, rinnovato grazie alle donazioni arrivate alla Cooperativa. Il menu’ della serata, preparato dal nostro Executive Chef Matteo Citi, presenterà un prelibatissimo Cacciucco. “Il Ca’ Moro ha rappresentato fin dall’inizio un motivo di orgoglio sia per noi che per la città di Livorno, per cui siamo pronti per rimetterci in gioco più forti che mai. La cena vuole essere un momento di incontro e di festa, per celebrare una città che crede fortemente nella solidarietà, come i livornesi hanno ben dimostrato nel momento di difficoltà e per dare continuità all’impegno e rimettere in strada, non solo un ristorante ma un progetto di vita per i nostri ragazzi”. L’evento inizierà alle 19.30 con un prosecco di benvenuto offerto dai ragazzi del Parco. E’ necessaria la prenotazione al numero di cellulare 3713567130.

