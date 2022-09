Sipario sul Cacciucco Pride. Il programma dell’ultimo giorno

Tante ancora le iniziative previste per questa domenica 18 settembre, tra cui si segnala l’inaugurazione del murale, curato dall’Associazione MuraLi - Diamo Colore alla Città APS, realizzato dall’artista di fama internazionale Manuel di Rita, in arte Peeta, sulla parete di via delle Navi, angolo via Carlo Bini

Si conclude oggi, domenica 18 settembre, il Cacciucco Pride 2022 organizzato da Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea e Proloco per il Comune di Livorno.

Un’edizione segnata dalla novità della “Cena dei Cinquecento” che si è svolta al Terminal Crociere del porto di Livorno per celebrare degnamente la ricetta regina della cucina livornese.

Tante ancora le iniziative previste per questa domenica 18 settembre, tra cui si segnala l’inaugurazione del murale, curato dall’Associazione MuraLi – Diamo Colore alla Città APS, realizzato dall’artista di fama internazionale Manuel di Rita, in arte Peeta, sulla parete di via delle Navi, angolo via Carlo Bini. L’opera sarà inaugurata alle 18.00 di domani, presenti l’assessore al turismo e commercio Rocco Garufo, Ilaria Tamalio di MuraLi e ovviamente l’artista.

In allegato il programma di domani, domenica 18 settembre, alcune foto della giornata di ieri e la lista dei ristoranti certificati 5C e aderenti al Cacciucco pride 2022.

Condividi: