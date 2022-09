Venerdì 16 inizia il Cacciucco Pride. Il programma

Ristoranti pronti e tanti eventi in giro per la città. Al centro dell’evento il Cacciucco Village allestito in piazza Guerrazzi. Sabato 17 evento clou, la Cena dei 500 con Chef Tomei come ospite

Da venerdì 16 a domenica 18 settembre, Livorno diventerà il punto di riferimento per i gourmet toscani e non grazie al Cacciucco Pride 2022, l’evento che promuove la ricetta regina della cucina livornese. Tanti gli eventi e le iniziative di cultura, arte e spettacolo messi in campo da Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea e Proloco e tanti i ristoranti certificati 5C e accreditati per la manifestazione di questo fine settimana. Il programma del Cacciucco Pride di quest’anno in realtà è già partito con “Aspettando Cacciucco”, un prologo che ha visto partire varie iniziative tra cui la realizzazione del murale, curato dall’Associazione MuraLi – Diamo Colore alla Città APS, in corso di realizzazione da parte dell’artista di fama internazionale Manuel di Rita, in arte Peeta, che si sta occupando abbellire la parete di via delle Navi, angolo via Carlo Bini, con una sua nuova opera che sarà inaugurata domenica 18 alle 18.

Venerdì 16 settembre il vero e proprio taglio del nastro del Caciucco Pride 2022. Al centro dell’evento il Cacciucco Village allestito in Piazza Guerrazzi, ma tante anche le iniziative di cultura, arte e spettacolo previste in giro per la città. Tra queste una degustazione (Cisternino di città, dalle 19 alle 22), riservata a stampa e operatori del settore, dei vini e del distillato che saranno serviti in abbinamento alle portate della “Cena dei cinquecento” prevista sabato 17 alle 20 non più in via Grande, ma al Terminal Crociere, per evitare il maltempo (prenotazioni sempre aperte su www.cacciuccopridelivorno.it).

