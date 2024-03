Ci chiediamo se sia idonea la collocazione scelta quest’anno per il Luna Park

La lettera: "Niente contro i giostrai, ci chiediamo se non si potessero riservare spazi più idonei a questa iniziativa"

La questione che vorremo sottoporre all’attenzione dell’amministrazione comunale ma anche di tutti i cittadini direttamente coinvolti è la nuova collocazione del luna park cittadino che quest’anno vedrà coinvolta l’area di parcheggio pubblico di via Gianpaolo Gamerra e di via

Erminia Cremoni, vale a dire la zona retrostante il Parco Levante. A differenza degli anni passati, in cui iniziative di questo genere sono sempre state posizionate in aree lontane dall’abitato o, per così dire, industriali come ad esempio la zona Modigliani forum, quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso, e ci chiediamo con quale logica, di allestire il luna park nel cuore di un quartiere residenziale, alcuni edifici saranno infatti direttamente affacciati sulle giostre e attrazioni del suddetto. Tale iniziativa si svolgerà, come da programma pubblicato su alcuni quotidiani, dall’8 di marzo alla fine del mese di aprile e si può facilmente intuire che la location scelta creerà non pochi disagi ai residenti, generando problemi per la circolazione, per il parcheggio ma soprattutto

per l’inevitabile inquinamento acustico nelle ore serali e notturne: siamo sicuri che il regolamento Comunale o quello di Polizia Urbana prevede e consente di installare Luna Park, circo o simili così a pochi metri dalle abitazioni seppur in proprietà pubblica? Inoltre, l’area in questione, abbandonata e caratterizzata da sporcizia, alberi caduti e erba incolta, è da anni interdetta per problemi di sicurezza che, a quanto pare, si sono improvvisamente risolti senza alcun intervento materiale. Ci chiediamo se non si potessero riservare spazi più idonei a questa iniziativa e ci aspettiamo una replica dall’amministrazione.

Lettera firmata da due nuclei familiari residenti nella zona

