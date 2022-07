AperiOpera, lunedì 1 agosto nuovo appuntamento in Fortezza Vecchia

Questa volta ad esibirsi nella Quadratura dei Pisani della Fortezza Vecchia sarà il mezzosoprano lucchese Letizia De Cesari. In programma arie tratte da Opere di Mascagni, Puccini e A. Ponchielli e brani pianistici di Chopin e Grieg che eseguirà il Maestro Gianni Cigna

Questa volta ad esibirsi nella Quadratura dei Pisani della Fortezza Vecchia sarà il mezzosoprano lucchese Letizia De Cesari. L’appuntamento sarà lunedì 1 agosto alle 19,30. In programma arie tratte da Opere di Mascagni, Puccini e A. Ponchielli e brani pianistici di Chopin e Grieg che eseguirà il Maestro Gianni Cigna. L’accesso agli eventi di AperiOpera in Fortezza è gratuito, con possibilità di aperitivo a 5 euro presso il bar della Fortezza. La Stagione di concerti, inserita tra gli eventi del Mascagni Festival, è resa possibile grazie allo sponsor ufficiale, So.Ve. Car srl, ed i partner Menicagli Pianoforti, Scuola di Musica “Clara Schumann” e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. E’ attiva la pagina Fb di AperiOpera in Fortezza per ulteriori informazioni.

Programma:

-P. Mascagni “L’amico Fritz”

Laceri, miseri

-A. Ponchielli “La Gioconda”

Voce di donna

-F. Chopin

Nocturne op. 27 n. 2 (pianoforte solo)

-G. Bizet “Carmen”

Habanera

-F. P. Tosti Tristezza

-G. Puccini “Suor Angelica”

Intermezzo

-G. Puccini “Suor Angelica”

Il principe Gualtiero vostro padre/Nel silenzio di quei raccoglimenti

-E. Grieg

Notturno op. 54 n. 4 (pianoforte solo)

Condividi: