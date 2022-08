AperiOpera, stasera in Fortezza Vecchia da Mozart a Piazzolla

Nuovo appuntamento lunedì 8 agosto alle 19,30 nella Quadratura dei Pisani con il soprano Rebecca Pieri.

Nuovo appuntamento con AperiOpera, lunedì 8 agosto alle 19,30 presso la Quadratura dei Pisani con il soprano Rebecca Pieri (già salita sul palco della Fortezza lo scorso mese per il concerto che ha preceduto la messa in scena di Pinotta, l’Opera mascagnana rappresentata per la prima volta a Livorno grazie al Mascagni Festival, che ha visto protagonisti i giovani talenti della Mascagni Accademy, tra cui appunto Rebecca Pieri). Questa volta il concerto si aprirà con un Lied di W. A. Mozart; passando da arie di L. Arditi, G. Puccini, P. Mascagni, R. Wagner, G. Gershwin e N. Rota per concludere con la celebre “ Yo Soy Maria” dall’Opera Maria de Buenos Aires di A. Piazzolla. Al pianoforte il Maestro Gianni Cigna, proporrà musiche di L. V. Beethoven e G. Gershwin.

L’accesso agli eventi di AperiOpera in Fortezza è gratuito, con possibilità di aperitivo a 5 euro, presso il bar della Fortezza. La Stagione di concerti è curata dall’Associazione Culturale Isabeau e sponsorizzata da So.Ve Car srl, Menicagli Pianoforti e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. E’ attiva la pagina FB di AperiOperainFortezza per ulteriori informazioni.

