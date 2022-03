Domenica Miss Badessa alla Sala Spettacolo di Collesalvetti

Domenica 3 aprile alle 18 “La voce del cuore - Miss Badessa canta l’amore”. Miss Badessa, cantante "en travesti” di altri tempi, e il pianista Andrea Tobia porteranno sul palco le arie tratte dalle più celebri opere di Pergolesi, Puccini, Massenet e Bizet. INFO: 342 5451912, mail [email protected]

Appuntamento straordinario in programma alla Sala Spettacolo Dino Formichini.

Domenica 3 aprile alle 18, andrà in scena “La voce del cuore – Miss Badessa canta l’amore”.

Lo spettacolo narra le vicende di Miss Badessa, cantante “en travesti” di altri tempi, conosciuta per la sua voce cristallina e virile. Con alle spalle una luminosa carriera internazionale (Francia, Canada, Italia) gira i più bei teatri del mondo per raccontare la storia della sua vita attraverso delle melodie piene di lacrime e civetteria. Miss Badessa è un personaggio creato nel 2018 come un omaggio tenero e buffo alle più grandi dive passate e presenti. Laura Brioli, mezzosoprano sua maestra di canto, l’ha formata e perfezionata, pur vedendo in lei una vera rivale. Miss Badessa porterà sul palcoscenico di Collesalvetti, assieme al suo pianista Andrea Tobia, le arie tratte dalle più celebri opere di Pergolesi, Puccini, Massenet e Bizet. Miss Badessa è anche una youtuber di successo e con il suo format “Consigli e confidenze” appaga la curiosità di migliaia di ammiratori.

Prenotazioni al numero 342 5451912 e all’indirizzo email [email protected]

Prezzo unico del biglietto 5 euro comprensivo di aperitivo dopo spettacolo offerto ai partecipanti.