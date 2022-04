Domenica torna AperiOpera alla Sala Formichini di Collesalvetti

Domenica 24 aprile con inizio alle 18 il format ideato dall’Associazione Isabeau, vedrà di scena il soprano Rosa Pérez Suárez e il baritono Carlo Morini, accompagnati al pianoforte dal maestro Gianni Cigna

Riprende l’appuntamento con Aperiopera alla Sala Spettacolo Dino Formichini di Collesalvetti. Domenica 24 aprile con inizio alle 18 il format ideato dall’Associazione Isabeau, vedrà di scena il soprano Rosa Pérez Suárez e il baritono Carlo Morini, accompagnati al pianoforte dal maestro Gianni Cigna.

Rosa Pérez Suárez è un soprano spagnolo, nata a Las Palmas di Gran Canaria, allieva del famoso tenore Alfredo Kraus, ha iniziato la sua carriera artistica interpretando le piú celebri zarzuele spagnole e operette viennesi. Tra i principali ruoli interpretati: Madamme Herz nell’Impresario di Mozart al Teatro Pérez Galdós della sua città; Micaela nell’opera Carmen di Bizet a Salamanca e ad Alicante; Donna Anna nel Don Giovanni di Mozart a Medellín; Violetta Valèry a Livorno e al Teatro Sociale di Mantova; Santuzza nella Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni al Festival Internazionale di San Gimignano al Festival Internazionale, e al Teatro Goldoni di Livorno nel progetto “Opere in corso d’opera” nello scorso anno.

Carlo Morini si è diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Venezia, sotto la guida della sig.ra Mirella Parutto. E’ risultato vincitore di alcuni importanti concorsi, fra cui l’AsLiCo di Milano.

Si è esibito in molti dei più importanti Teatri Italiani (Milano, Torino, Bologna, Roma, Firenze, Palermo, RAI, Parma), ed in Teatri esteri (Nizza, Filarmonica di Berlino, Il Cairo). Ha interpretato ruoli fra i più importanti della corda baritonale e la sua vocalità lo ha fatto particolarmente emergere nel repertorio brillante e verista. Ha al suo attivo incisioni discografiche, come Zingari di Leoncavallo, Il Turco in Italia e L’equivoco stravagante di Rossini, Silvano di Mascagni e Carmina Burana di Orff. E’ anche docente della Scuola di musica Clara Schumann di Collesalvetti.

L’ingresso allo spettacolo è di euro 5,00, comprendente un aperitivo offerto a tutti i partecipanti. Per informazioni 342/5451912 email: [email protected].