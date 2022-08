Oggi alle 19,30 un duo al femminile per AperiOpera in Fortezza Vecchia

Lunedì 22 agosto alle 19:30 a salire sul palco della Fortezza Vecchia saranno il soprano greco Victoria Koroshunova e il mezzosoprano giapponese Mae Hayashi

Lunedì 22 agosto alle 19:30 a salire sul palco della Fortezza Vecchia saranno il soprano greco Victoria Koroshunova e il mezzosoprano giapponese Mae Hayashi. Le due artiste reduci dalla “Mascagni Academy”, sono impegnate proprio in questi giorni nella produzione di Cavalleria Rusticana (che andrà in scena il 30/31 agosto alla Terrazza Mascagni), rispettivamente nei ruoli di Santuzza (Koroshunova) e Mamma Lucia (Hayashi). Lunedì si esibiranno in uno splendido concerto tra musiche di Bellini, Verdi, Cilea e Mascagni. Al pianoforte come sempre il maestro Gianni Cigna che proporrà un Improvviso di F. Schubert e un suo arrangiamento su due celebri brani mascagnani dal titolo “Intermezzo Vs Barcarola”. L’accesso agli eventi di AperiOpera in Fortezza è gratuito, con possibilità di aperitivo a 5 euro presso il bar della Fortezza.

La Stagione di concerti è curata da Chiara Baicchi, presidente dell’Associazione Culturale Isabeau e sponsorizzata da So.Ve. Car srl, mentre i partner culturali sono Mascagni Festival, Menicagli Pianoforti, Scuola di Musica “Clara Schumann” e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. E’ attiva la pagina FB di AperiOpera in Fortezza per ulteriori informazioni.

