Stasera alle 19,30 torna Aperiopera in Fortezza con il Mascagni Festival

Lunedì 13 giugno con inizio alle 19,30 con il recital del mezzosoprano Maria Salvini e del tenore Rocco Sharkley. La novità di quest’anno è la supervisione del Mascagni Festival che, con gli allievi della sua “Academy”, proporrà una serie di concerti aperitivo ogni lunedì alla Quadratura dei pisani fino agli inizi di settembre

Il fortunato format patrocinato dalla Scuola Clara Schumann si sposta per il periodo estivo dalla Sala Spettacolo “Dino Formichini” alla Fortezza Vecchia. La novità di quest’anno è la supervisione del Mascagni Festival che, con gli allievi della sua “Academy”, proporrà una serie di concerti aperitivo ogni lunedì alla Quadratura dei pisani fino agli inizi di settembre. Si apre lunedì 13 giugno con inizio alle 19,30 con il recital del mezzosoprano Maria Salvini e del tenore Rocco Sharkley che, accompagnati dal pianista Gianni Cigna, eseguiranno musiche di Saint-Saëns, Verdi, Mascagni, Cilea, Puccini e Bizet. Per la Dott.ssa Chiara Baicchi, presidente della Associazione Isabeau, organizzatore dell’evento già lo scorso anno, “la collaborazione con il Mascagni Festival darà alla manifestazione un elemento di prestigio in più che ci fa ben sperare per il futuro”. Il direttore artistico del Mascagni Festival, il maestro Marco Voleri evidenzia l’importanza della collaborazione di sponsor privati, in questo caso Sovecar che, soprattutto nelle manifestazioni non imponenti, rappresentano elemento fondamentale di continuità e diffusione”. Per Luca Menicagli, gestore della Fortezza, “appuntamenti come questo nobilitano una programmazione variegata e senza respiro come la nostra e pur di apertura e di contorno ad altri eventi serali, rendono tutto molto semplice grazie alla passione e alla grande professionalità dei loro curatori”. L’ingresso è libero, il costo dell’aperitivo per i partecipanti è di 5 euro.

