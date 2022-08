Torna l’appuntamento dell’Opera al Lago con il Morricone Film History

Martedì 23 agosto dalle 21.30 nella splendida cornice del Lago Alberto (Guasticce), per il settimo anno consecutivo andrà in scena l’evento artistico più atteso dell’estate colligiana. Si potranno ascoltare tutte le melodie indimenticabili composte dal premio Oscar Ennio Morricone. L’appuntamento nasce dalla collaborazione tra il Comune di Collesalvetti, la Tenuta Bellavista Insuese, la Scuola di Musica Clara Schumann e l’Associazione Modigliani

Nella splendida cornice del Lago Alberto, all’interno della Tenuta Bellavista Insuese (Guasticce), per il settimo anno consecutivo andrà in scena l’appuntamento con “Opera al Lago”, l’evento artistico più atteso dell’estate colligiana. Quest’anno, sulle rive del lago, si potranno ascoltare tutte le melodie indimenticabili composte dal premio Oscar Ennio Morricone. Da “Metti una sera a cena” a “La leggenda del pianista sull’Oceano”, passando per “C’era una volta il West” e “Per un pugno di dollari”, le più belle colonne sonore composte dal maestro per film che hanno fatto la storia del cinema saranno eseguite dalla Cinema Ensemble Grand Orchestra diretta da Mario Menicagli. L’appuntamento è organizzato grazie alla ormai consolidata collaborazione tra il Comune di Collesalvetti, la Tenuta Bellavista Insuese, la Scuola di Musica Clara Schumann e l’Associazione Modigliani.

Quest’anno l’evento sarà allietato da una nuova collaborazione: il servizio bar ristoro sarà infatti affidato al Parco del Mulino di Livorno, la cooperativa sociale attiva nell’integrazione sociale e lavorativa di ragazzi e ragazze con sindrome di Down (per info e prenotazioni bar-ristoro contattare il 3440438076). Il concerto si terrà martedì 23 agosto a partire dalle 21.30. Per raggiungere il Lago Alberto, una volta arrivati a Guasticce, si devono seguire le indicazioni per il campo sportivo. I biglietti, acquistabili anche in loco la sera del concerto, sono in prevendita su TicketOne (www.ticketone.it) e nei punti vendita Coop.

