A bordo di uno scooter rubato con la droga in tasca: denunciato

Il tunisino è stato invece denunciato a piede libero per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ricettazione e trattenuto in questura per essere messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione in quanto irregolare sul territorio italiano

Un tunisino di 35 anni a bordo di uno scooter è stato fermato dai poliziotti delle volanti, coordinati dal vice questore Francesco Falciola, in seguito ad un controllo effettuato nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 aprile. Effettuati gli accertamenti del caso è emerso che lo straniero viaggiasse su di un motorino rubato e che indosso avesse nascosta della sostanza stupefacente pari a 5 grammi di cocaina e 2,6 grammi di hashish. Il 35enne è stato dunque accompagnato negli uffici della questura dove gli agenti hanno contattato il legittimo proprietario del mezzo a due ruote per restituirglielo.

