A bordo di uno scooter rubato senza patente e con la droga addosso: denunciato

Il responsabile, tunisino classe 1978, è stato enunciato ai sensi art.73 dpr 309/90 (detenzione ai fini di spaccio), per resistenza a pubblico ufficiale e per irregolarità sul territorio nazionale

Nella serata di venerdì 14 ottobre nell’ambito della intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo da parte di questo ufficio prevenzione generale- che interessano in particolare la zona del Buontalenti, le piazze della Repubblica, XX Settembre e piazza Attias, il personale delle volanti alle 22.30 circa in via Passaponti è riuscito a fermare un cittadino tunisino del ’78 che viaggiava a bordo di ciclomotore Kimco, completamente privo di patente di guida. Lo stesso, che aveva provato a guadagnare la fuga non fermandosi all’invito dei poliziotti, è stato raggiunto dagli agenti che hanno proceduto al controllo.

È stato contattato così il proprietario dello scooter, col quale essendo lo stesso risultato estraneo ai fatti, il personale si è accordato per la riconsegna del mezzo.

Il tunisino fermato, irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di stupefacente, 4 cellulari nonché della somma di 1.555 euro divisi in vario taglio ed è stato messo a disposizione dell’ufficio immigrazione per la trattazione degli atti. Lo stesso quindi è stato denunciato ai sensi art.73 dpr 309/90 (detenzione ai fini di spaccio), per resistenza a pubblico ufficiale e per irregolarità sul territorio nazionale.

