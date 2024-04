A bordo di uno scooter rubato senza targa: denunciata per ricettazione

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno denunciato in stato di libertà una 43enne già nota alle forze dell’ordine poiché gravemente indiziata di ricettazione.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio in centro città, hanno individuato la donna a bordo di uno scooter senza targa.

Dopo averla fermata, i militari hanno accertato che il ciclomotore fosse oggetto di furto messo a segno in città qualche giorno fa e denunciato negli uffici della caserma dell’Arma di viale Fabbricotti.

Il ciclomotore è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario mentre la 43enne è stata denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Sono in corso indagini per accertare come la donna sia entrata in possesso del mezzo.

