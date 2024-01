A fuoco camper a Stagno

Incendio in via Verga intorno alle 20,45 di venerdì 12 gennaio. A lanciare l'allarme è stato un passante

Un camper è andato a fuoco in via Verga, a Stagno, intorno alle 20,45 di venerdì 12 gennaio per motivi ancora da accertare. A lanciare l’allarme è stato un passante che, spaventato dal fumo e dal rogo che stava divampando ai bordi della strada, ha subito contattato i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto con due mezzi. Sul posto anche un’ambulanza del 118 in supporto per eventuali persone rimaste coinvolte nell’incendio. Per fortuna, stando a una prima ricostruzione, nessuno è rimasto ferito o intossicato a causa delle fiamme. Starà adesso ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, ricostruire la dinamica del sinistro.

