A fuoco capannone: fiamme domate dai vigili del fuoco

L'intervento dei pompieri ha impedito l'estendersi delle fiamme ai fabbricati adiacenti. In corso le indagini per stabilire le cause, sul posto anche i militari dei carabinieri

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno alle 16.37 a Collesalvetti in via dell’Artigianato dove una struttura prefabbricata è stata coinvolta da un incendio. L’intervento dei vigili del fuoco ha impedito l’estendersi delle fiamme ai fabbricati adiacenti. In corso le indagini per stabilire le cause, sul posto anche i militari dei carabinieri.

