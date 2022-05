A fuoco capannone usato come rifugio: paura nella notte

Il timore è che, vista la natura della struttura utilizzata come ricovero notturno, vi fossero persone all'interno colte di sorpresa dalle fiamme nella notte. Il rogo si è sviluppato intorno alle 1,30 di martedì 10 maggio

di Giacomo Niccolini

Paura nella notte in via dei Pazzi, zona Torretta-Cateratte, per un incendio che si è verificato in un capannone dove dormono alcune persone senza fissa dimora. Sul posto si sono precipitati i volontari della Svs con ingenti mezzi e con diversi volontari.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 1,30 di martedì 10 maggio. L'allarme è arrivato subito ai vigili del fuoco che hanno esteso la richiesta di soccorso alla Svs di via San Giovanni e dalla sede distaccata di Ardenza. Per fortuna, dopo alcuni accertamenti e dopo aver domato le fiamme, si è accertato che non vi fosse stato alcuno presente dentro i locali.