A fuoco carrello elevatore

Nella foto inviata dai vigili del fuoco l'intervento delle squadre di via Campania

I vigili del fuoco sono intervenuti la mattina del 29 luglio in zona Interporto per l’incendio di un carrello elevatore. Sul posto le squadre di via Campania con personale con Aps+Abp (botte).

