A fuoco cassonetti in via Goito: paura per le fiamme alimentate dal vento

Momenti di apprensione per i residenti della zona visto che, a causa del forte vento, le fiamme alimentate dalle raffiche di libeccio minacciavano i cortili limitrofi di alcune abitazioni

Intorno alle 2 nella notte di Capodanno due cassonetti hanno preso fuoco in via dei Sette Santi all’angolo con via Goito. Momenti di apprensione per i residenti della zona visto che, a causa del forte vento, le fiamme alimentate dalle raffiche di libeccio minacciavano i cortili limitrofi di alcune abitazioni. Le fiamme, tra le altre cose, si stavano propagando vicino ad una cabina elettrica dell’Enel. Più persone hanno chiamato i vigili del fuoco che, prontamente intervenuti, hanno domato il rogo. L’incendio è stato probabilmente provocato da un petardo lanciato dentro uno dei cassonetti.

