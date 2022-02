A fuoco due imbarcazioni nella notte

Sono tutt'ora in corso di accertamento da parte degli inquirenti le cause delle fiamme

Intervento di una squadra dei vigili del fuoco effettuato poco dopo la mezzanotte tra martedì 8 e mercoledì 9 febbraio per un incendio di due piccole imbarcazioni sul canale dello Scolmatore, vicino allo stabilimento Toscopetrol.

