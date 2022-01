A fuoco due scooter nella notte

Sono andati a fuoco due scooter nella notte tra sabato 22 e domenica 23 gennaio in piazza della Vittoria, a due passi dall’ingresso secondario della chiesa di Santa Maria del Soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme in pochi minuti. Completamente carbonizzato uno dei due di cui rimangono, sull’asfalto, soltanto alcuni resti. Danneggiato seriamente invece un altro motorino che è stato interessato dalle fiamme.

Come si vede dalle foto in pagina il secondo ciclomotore ha riportato alcuni danni alla carrozzeria, al parafango anteriore e al parabrezza, accartocciato su se stesso a causa del forte calore che si è sprigionato nell’incendio. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno generato le fiamme.