A fuoco forklift in porto: colonna di fumo su tutta la città

Ad accorgersi di quanto stesse accadendo un operatore portuale che, mentre era a bordo del mezzo, ha visto uscire del fumo mettendosi subito in salvo e chiamando immediatamente i soccorsi

Mediagallery

Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma quanto accaduto poteva essere un serio infortunio sul luogo di lavoro. Un forklift, infatti, ha preso fuoco sulle banchine del porto la mattina di giovedì 3 marzo all’interno del Varco Galvani. Ad accorgersi di quanto stesse accadendo un operatore portuale che, mentre era a bordo del mezzo, ha visto uscire del fumo mettendosi subito in salvo e chiamando immediatamente i soccorsi.

Intense le fiamme che sono state domate dai vigli del fuoco. La colonna di fumo nero si è alzata in cielo ed è stata visibile da tutta la città per decine di minuti.