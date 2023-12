A fuoco il castello e lo scivolo del Parco Masini, Salvetti: “Inaccettabile”

I giochi andati in fumo, il momento dell'incendio nella foto inviataci da un lettore che ringraziamo

E' la prima volta che un incendio di questa portata coinvolge un parco giochi pubblico. Nel caso dei giochi al parco Masini si tratta di giochi nuovi, di neanche un anno. Prima passo la messa in sicurezza. Per fortuna, la struttura in acciaio ha resistito alle fiamme e quindi una volta pulita tornerà, diciamo così, nuova con l'acquisto di nuovi pannelli andati in fumo

E’ già al lavoro l’Ufficio Manutenzione Verde del Comune dopo quanto accaduto al parco Masini la sera del 6 dicembre, dove un incendio ha danneggiato lo scivolo e il castello del parco giochi. Il primo passo sarà di mettere in sicurezza la struttura che ha preso fuoco per non far avvicinare i bambini a possibili pericoli. Nel frattempo, per fortuna, la struttura in acciaio ha resistito alle fiamme e quindi una volta pulita tornerà, diciamo così, nuova. Verranno invece comprati i pannelli in legno andati distrutti. E’ la prima volta che un incendio di questa portata coinvolge un parco giochi pubblico. Nel caso dei giochi al parco Masini si tratta di giochi nuovi, di neanche un anno. Sopralluogo del sindaco Salvetti al parco. Che in un video Fb dice: “Inaccettabile quanto accaduto”.

A fuoco lo scivolo e il castello il 6 dicembre

È accaduto stasera tra le 19.30 e le 20.00 all’interno del Parco Masini tra viale Risorgimento e via don Bosco, a Colline. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in breve tempo hanno domato l’incendio, evitando che le fiamme distruggessero le vicine altalene e gli altri giochi. Tra l’altro i giochi erano praticamente nuovi. Le strutture, inagibili, a seguito dell’incendio sono state nastrate.

“Purtroppo il parco – scrive un lettore – soprattutto al calare della sera è spesso luogo di incontro di ragazzetti che si divertono a compiere tristi e ingiustificati atti vandalici come questo, incuranti dei passanti e del vicinato. Il parco viene occupato anche quando i cancelli vengono chiusi dal custode incaricato. I bambini all’uscita dall’asilo non avranno più il loro scivolo su cui giocare, durato solo poco più di un paio di anni. Ci auguriamo l’amministrazione possa sostituire al più presto questa struttura”.

