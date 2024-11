A fuoco nella notte il dehors di Sushino

Immagine tratta dal video

Il rogo si è sviluppato nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 novembre. I titolari, che ringraziamo: "Siamo molto dispiaciuti di quanto è accaduto. Per fortuna i danni sono relativi solo alla struttura esterna"

A fuoco il dehors di “Sushino” in via dei Cavalletti all’angolo con Borgo Cappuccini. Il rogo si è sviluppato nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 novembre intorno alle 2. Sul luogo dell’incendio i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme evitando che il fuoco potesse estendersi ai mezzi in sosta. “I danni sono relativi alla struttura esterna – commentano rammaricati i soci titolari del ristorante Lorenzo Moschella e Giacomo Veroni, che ringraziamo per la disponibilità – Siamo molto dispiaciuti di quanto è accaduto. Adesso al vaglio degli inquirenti i video delle telecamere di sicurezza che sono in zona”. Dalle immagini si potrà capire meglio la dinamica di quanto accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

