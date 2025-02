A fuoco un banco di via Buontalenti

I primissimi a intervenire con l'estintore sono stati Giuliano della torteria Gagarin e i lavoratori della ditta che stanno svolgendo alcuni lavori proprio da Gagarin. Nessun ferito per fortuna

È accaduto poco dopo le 15. Il fuoco, per cause da accertare, si e sprigionato da un banco. I primissimi a intervenire con l’estintore sono stati Giuliano della torteria Gagarin e i lavoratori della ditta che stanno svolgendo alcuni lavori proprio da Gagarin (chiuso per lavori in questi giorni). “Abbiamo sentito il puzzo di bruciato, ci siamo affacciati in via Buontalenti e quando abbiamo visto il fumo – racconta Giuliano che ringraziamo per la disponibilità – siamo corsi a prendere gli estintori. Tre li avevo in negozio e uno la ditta. Quantomeno speriamo di aver ritardato il propagarsi delle fiamme ai banchi vicini”. Sul posto sono poi sopraggiunti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. Nessun ferito per fortuna.

