A terra privo di conoscenza, soccorso e trasportato in ospedale: è grave

L'uomo è stato rianimato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Livorno. Ancora da capire cosa fosse accaduto con precisione, anche se l'ipotesi più probabile sembra possa essere quella legata al malore

Un uomo di circa 50 anni è stato trovato a terra privo di conoscenza intorno alle 19,15 di sabato 5 febbraio in piazza Mazzini. A lanciare l’allarme è stato un cittadino che stava passando di lì e non ha potuto fare a meno di notare la scena e di capire che l’uomo avesse bisogno urgente di aiuto. Immediata la telefonata al numero unico di emergenza, 112, che ha allertato la sala operativa del pronto soccorso. Sul posto un’ambulanza della Misericordia di Livorno che è intervenuta con il medico a bordo. I presenti hanno aiutato fattivamente i soccorritori illuminando la scena d’intervento con le torce dei loro cellulari.

