A tu per tu con due ladri in casa: “State attenti”

La camera a soqquadro e la serranda forzata dai ladri per entrare nell'appartamento, ringraziamo Sandro per la disponibilità

“Ho ancora tanta rabbia dentro che smaltirò con il tempo. Sì, sono stato coraggioso e al tempo stesso fortunato per come sono andate le cose. Quello che voglio dire ai miei concittadini dopo quanto mi è accaduto è: state attenti, la tranquillità di una volta non esiste più“. A parlare è Sandro, che ringraziamo per la disponibilità, vittima di un furto in casa. “Erano le 21.30 circa – racconta – ero solo e stavo cucinando aspettando il rientro di mia moglie. Davo le spalle alla tv, che era accesa, e alla camera da letto. Ad un certo punto mi sono voltato per capire dove fossero andati i nostri due gatti e in camera ho notato due ombre”. L’uomo, d’istinto, è corso urlando verso di loro: “Uno dei due è scappato dalla finestra (abita al piano terra in zona Stazione, ndr), mentre l’altro sono riuscito ad agguantarlo afferrando il sacco. Quando l’altro ha capito che il complice non stava uscendo è tornato ad aiutarlo e ha cominciato a darmi dei cazzotti. Io a quel punto ho deciso di mollare la presa. Ero a torso nudo e solo all’ospedale mi sono accorto che mi avevano portato via una collana d’oro. Alla fine non hanno preso granché: dispiace solo che come sacco nel quale infilare i pochi oggetti rubati abbiamo utilizzato la federa di un cuscino dove avevamo fatto stampare la foto del diciottesimo di mia figlia”. Sandro ha sporto denuncia ai carabinieri. I due ladri, secondo una prima ricostruzione, sono riusciti ad introdursi nell’appartamento forzando la serranda di una delle finestre dell’appartamento.

