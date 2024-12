A tu per tu con un uomo armato: “Ho messo il piede sopra al coltello e l’ho tenuto a distanza”

Il racconto del titolare di una attività in via de Larderel che ha affrontato con coraggio una persona che lo stava importunando. Giunta sul posto, la polizia ha preso in consegna l’uomo, nigeriano di 40 anni: denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di arma e poi espulso

“Ho messo il piede sopra al coltello e l’ho tenuto a distanza. Poi ho chiamato il 112”. A parlare è il titolare di una attività in via de Larderel che domenica pomeriggio ha affrontato con coraggio una persona che lo stava importunando. “Erano le 16 circa e stavo scaricando la spesa – racconta l’esercente che ringraziamo per la disponibilità – quando questo soggetto in evidente stato di alterazione mi è venuto incontro con fare insistente e minaccioso”. Agli inviti di lasciarlo stare e di andarsene, ad un certo punto l’uomo ha infilato le mani in tasca facendosi di nuovo avanti. Capendo la situazione di pericolo, Marco (nome di fantasia) lo ha spinto per allontanarlo. L’intuizione era corretta: dalla tasca è caduto un coltello. D’istinto, Marco ha poi coperto il coltello con un piede e, dimostrando una buona dose di freddezza, lo ha raccolto da terra mantenendo a distanza l’aggressore fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Giunta nel frattempo sul posto, una squadra volante della polizia ha preso in consegna la persona: un nigeriano di 40 anni. Lo straniero è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di arma. Sottoposto alle verifiche del caso è inoltre risultato irregolare sul territorio nazionale. Motivo per il quale, dopo essere stato denunciato, è stato accompagnato al CPR di Palazzo S. Gervasio (Potenza) per essere espulso. Il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagini sarà definitivamente accertata solo dove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

