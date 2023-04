Abbandono di rifiuti in via del Corbolone, i Forestali individuano una ditta

La ditta, si legge nella nota stampa dei carabinieri, dovrà ripulire l’area, a pena di più gravi conseguenze, entro 30 giorni. I controlli continueranno su tutto il territorio per prevenire e contrastare reati ai danni dell’ambiente

I carabinieri forestali della Stazione di Montenero hanno individuato un’impresa, si legge nel comunicato inviato il 17 aprile, gravemente indiziata di essere la responsabile dell’abbandono di rifiuti ingombranti non pericolosi rinvenuti nei pressi di un’area boschiva in via del Corbolone. I rifiuti, prosegue il comunicato, sarebbero riconducibili ad una ditta che si occupa di traslochi e sgomberi e consistono in mobilia in disuso ed altro materiale metallico. I militari, partendo dall’esame di quanto rinvenuto ed attraverso accertamenti documentali e testimoniali, hanno raccolto significativi elementi. Ora la ditta, si legge ancora nella nota stampa, dovrà ripulire l’area, a pena di più gravi conseguenze, entro 30 giorni. I controlli dei Forestali, anche in collaborazione con i colleghi del comando provinciale di Livorno, continueranno su tutto il territorio per prevenire e contrastare reati ai danni dell’ambiente.

