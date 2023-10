Accoltella al collo l’ex compagna: arrestato per tentato omicidio

Il coltello usato dall'aggressore e sequestrato dai carabinieri di Pisa

Una donna di 57 anni, italiana, è stata accoltellata alla gola dal compagno stamani a Pontedera in strada. L'uomo, livornese di 46 anni, è prima scappato e poi arrestato dai carabinieri alla stazione

I carabinieri della compagnia di Pontedera hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne livornese, per tentato omicidio dell’ex compagna. Il fatto, come si legge in una nota stampa dei carabinieri di Pisa, è avvenuto a Pontedera, nei pressi di un’abitazione privata, dove la donna è stata colpita con un fendente al collo sferrato dal proprio aggressore che, dopo il fatto, si è allontanato dai luoghi.

A seguito di segnalazione, sul posto è immediatamente sopraggiunta una volante del Commissariato di polizia di Pontedera che si è adoperato per i soccorsi della donna ed ha intrapreso prontamente le prime attività d’indagine. Quasi contemporaneamente – si continua a leggere in una nota stampa dei carabinieri di Pisa – in ausilio, si è attivato per le ricerche dell’aggressore un dispositivo composto anche dalle gazzelle dell’Arma e, proprio i carabinieri della Compagnia di Pontedera, in un veloce passaggio nei pressi della stazione ferroviaria cittadina, hanno intercettato un sospetto.

Bloccato dai carabinieri, è stato accompagnato subito in caserma, dove si è proceduto all’arresto in flagranza di reato per tentato omicidio. Il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Pisa ne ha subito disposto l’accompagnamento alla Casa Circondariale di Pisa.

