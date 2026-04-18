Accoltella due persone durante una lite e scappa
I feriti sono stati portati al pronto soccorso, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Le indagini sono in corso per identificare l'autore del gesto e ricostruire l'accaduto
Nella notte, una lite all’interno di un bar è sfociata in un accoltellamento, con due persone ferite in modo lieve. L’aggressore, un uomo straniero in stato di alterazione, è riuscito a fuggire prima dell’arrivo della polizia, intorno alle 2 del mattino. I feriti sono stati portati al pronto soccorso, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Le indagini sono in corso per identificare l’autore del gesto e ricostruire l’accaduto.
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