Accoltella due persone durante una lite e scappa

I feriti sono stati portati al pronto soccorso, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Le indagini sono in corso per identificare l'autore del gesto e ricostruire l'accaduto

Nella notte, una lite all’interno di un bar è sfociata in un accoltellamento, con due persone ferite in modo lieve. L’aggressore, un uomo straniero in stato di alterazione, è riuscito a fuggire prima dell’arrivo della polizia, intorno alle 2 del mattino. I feriti sono stati portati al pronto soccorso, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Le indagini sono in corso per identificare l’autore del gesto e ricostruire l’accaduto.

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