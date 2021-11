Accoltellamento all’ex stazione San Marco

Sul posto si è portata un'ambulanza della Svs da via San Giovanni con medico a bordo i cui operatori hanno prestato soccorso urgente ad una persona di 32 anni di origine rumena rimasta a terra dopo un colpo ricevuto all'addome con un'arma da taglio

Prima la lite, poi l’aggressione con un coltello che ha ferito la vittima all’addome. Il tutto è accaduto intorno alle 18,40 in piazza Bartelloni alla ex stazione San Marco all’altezza del civico 14. Sul posto si è portata un’ambulanza della Svs da via San Giovanni con medico a bordo i cui operatori hanno prestato soccorso urgente ad una persona di 32 anni di origine rumena rimasta a terra dopo un colpo ricevuto alla pancia con un’arma da taglio.

Immediate le cure sul posto per stabilizzare il paziente e poi la rincorsa al pronto soccorso di Livorno dove lo staff medico sanitario ha accolto il ferito e ha attivato la shock-room.

Sul caso indagano le forze dell’ordine per cercare di risalire al più presto ad un responsabile.