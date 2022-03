Accoltellamento in piazza della Repubblica, arrestato per tentato omicidio

Il ferito ha riportato ferite sul braccio e fianco sinistro ed è stato trasportato in ospedale dove è stato operato. Non è in pericolo di vita. Sequestrato coltello di 20 centimetri di lama. Indaga la squadra mobile

Accoltellamento in piazza della Repubblica intorno alle 20,20 del 12 marzo. Si tratta di due tunisini, entrambi minorenni. Il ferito ha riportato ferite sul braccio e fianco sinistro ed è stato trasportato da una ambulanza in ospedale dove è stato operato. Non è in pericolo di vita. E’ stato il ferito stesso a fermare una volante (foto di archivio) che stava transitando intorno alla piazza spiegando l’accaduto. L’aggressore è stato individuato all’interno del bagno di un locale ed è arrestato per tentato omicidio ed è stato trasportato in carcere a Firenze. Sequestrato un coltello di 20 centimetri di lama. Indaga la squadra mobile.